Пиастри примет участие в молодежных тестах Ф1
Юниор, который наверняка станет в Абу-Даби чемпионом Формулы 2, впервые сядет в автомобиль Формулы 1 нынешнего года
Будущий резервист Alpine Оскар Пиастри поедет в Абу-Даби на тестах новичков, которые состоятся во вторник, 14 декабря, после Гран При Ф1.
Молодежные заезды будут проводиться параллельно с двухдневными тестами новых шин Pirelli для будущего сезона. Каждая команда отдаст одну из машин молодому гонщику, а на другой сможет опробовать 18-дюймовую резину для 2022 года.
Пиастри впервые сядет в автомобиль Формулы 1 нынешнего года. До этого он участвовал в т.н. частных тестах на более старых моделях болидов.
«Я очень рад, что поеду на тестах новичков, – сказал Оскар. – Это практически мой первый рабочий день в новой роли на следующий год, когда я стану резервистом команды. Любой день в машине Ф1 можно назвать особенным. Но ездить на болиде нынешнего сезона с другими гонщиками в довольно конкурентоспособной среде – очень круто. Спасибо коллективу за возможность, я с нетерпением жду этого момента».
За один этап до конца сезона Ф2 Пиастри лидирует в чемпионате. Он опережает напарника по Prema Роберта Шварцмана на 51,5 очко. Россиянин также примет участие в молодежных тестах – он будет управлять болидом команды Haas.
Большинство команд уже объявили, кто будет представлять их на постсезонных тестах. Единственным исключением является Williams. Эксперты близки к уверенности, что команда посадит за руль Логана Сарджента, бронзового призера Формулы 3 прошлого года (в этом году американец стал 7-м), присоединившегося в октябре к юниорской программе британской команды.
Участники тестов Формулы 1 в Абу-Даби 14 декабря
|Команда
|Пилот
|Mercedes
|Ник де Врис
|Red Bull
|Юри Випс
|Ferrari
|Антонио Фуоко
|McLaren
|Пато О`Уорд
|Alpine
|Оскар Пиастри
|AlphaTauri
|Лайам Лоусон
|Aston Martin
|Ник Йеллоли
|Alfa Romeo
|Гуанью Чжоу
|Williams
|?
|Haas
|Роберт Шварцман
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