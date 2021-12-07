Пиастри примет участие в молодежных тестах Ф1

Будущий резервист Alpine Оскар Пиастри поедет в Абу-Даби на тестах новичков, которые состоятся во вторник, 14 декабря, после Гран При Ф1.

Молодежные заезды будут проводиться параллельно с двухдневными тестами новых шин Pirelli для будущего сезона. Каждая команда отдаст одну из машин молодому гонщику, а на другой сможет опробовать 18-дюймовую резину для 2022 года.

Пиастри впервые сядет в автомобиль Формулы 1 нынешнего года. До этого он участвовал в т.н. частных тестах на более старых моделях болидов.

«Я очень рад, что поеду на тестах новичков, – сказал Оскар. – Это практически мой первый рабочий день в новой роли на следующий год, когда я стану резервистом команды. Любой день в машине Ф1 можно назвать особенным. Но ездить на болиде нынешнего сезона с другими гонщиками в довольно конкурентоспособной среде – очень круто. Спасибо коллективу за возможность, я с нетерпением жду этого момента».

За один этап до конца сезона Ф2 Пиастри лидирует в чемпионате. Он опережает напарника по Prema Роберта Шварцмана на 51,5 очко. Россиянин также примет участие в молодежных тестах – он будет управлять болидом команды Haas.

Большинство команд уже объявили, кто будет представлять их на постсезонных тестах. Единственным исключением является Williams. Эксперты близки к уверенности, что команда посадит за руль Логана Сарджента, бронзового призера Формулы 3 прошлого года (в этом году американец стал 7-м), присоединившегося в октябре к юниорской программе британской команды.

Участники тестов Формулы 1 в Абу-Даби 14 декабря

Команда Пилот Mercedes Ник де Врис Red Bull Юри Випс Ferrari Антонио Фуоко McLaren Пато О`Уорд Alpine Оскар Пиастри AlphaTauri Лайам Лоусон Aston Martin Ник Йеллоли Alfa Romeo Гуанью Чжоу Williams ? Haas Роберт Шварцман