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Формула 1 Новость

Пиастри приехал на MotoGP. Мама гонщика отругала его за это

Оскару досталось за то, что он сфотографировался на гоночном мотоцикле Ducati

Александр Кабановский
Автор:
Оскар Пиастри, McLaren

Пока участники Формулы 1 наслаждаются летними каникулами, в MotoGP стартовала вторая половина чемпионата – ее открыл уик-энд в Сильверстоуне. 

Одним из его гостей стал Оскар Пиастри: австралиец, который наделал шуму своими выступлениями в последних Гран При, приехал в паддок и даже похвастался в социальных сетях кадром в седле Ducati Жоана Зарко. 

Внезапно на публикацию отреагировала мама гонщика. 

«Только не это!!! – написала она. – А ну-ка слезай с мотоцикла, Оскар Джек Пиастри. Мое сердце и так едва выдерживает твои машины».

Кроме того, в Сильверстоун приезжал давний поклонник MotoGP Ландо Норрис. Пилот McLaren стал гостем чемпиона мира 2021 года Фабио Куартараро из команды Yamaha и обменялся с тем шлемами. 

Победителем британского Гран При стал 34-летний Алеш Эспаргаро из Aprilia, стартовавший с 12-й позиции и опередивший Франческо Баньяю в споре за первое место на самом последнем круге.

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Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

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