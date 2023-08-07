Пиастри приехал на MotoGP. Мама гонщика отругала его за это
Оскару досталось за то, что он сфотографировался на гоночном мотоцикле Ducati
Пока участники Формулы 1 наслаждаются летними каникулами, в MotoGP стартовала вторая половина чемпионата – ее открыл уик-энд в Сильверстоуне.
Одним из его гостей стал Оскар Пиастри: австралиец, который наделал шуму своими выступлениями в последних Гран При, приехал в паддок и даже похвастался в социальных сетях кадром в седле Ducati Жоана Зарко.
Внезапно на публикацию отреагировала мама гонщика.
«Только не это!!! – написала она. – А ну-ка слезай с мотоцикла, Оскар Джек Пиастри. Мое сердце и так едва выдерживает твои машины».
Кроме того, в Сильверстоун приезжал давний поклонник MotoGP Ландо Норрис. Пилот McLaren стал гостем чемпиона мира 2021 года Фабио Куартараро из команды Yamaha и обменялся с тем шлемами.
Победителем британского Гран При стал 34-летний Алеш Эспаргаро из Aprilia, стартовавший с 12-й позиции и опередивший Франческо Баньяю в споре за первое место на самом последнем круге.
Ландо Норрис, McLaren, Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Норрис: Такое ощущение, словно большую часть гонки я вообще ехал последним
Норрис: Такое ощущение, словно большую часть гонки я вообще ехал последним Норрис: Такое ощущение, словно большую часть гонки я вообще ехал последним
Стартовая решетка Гран При Бельгии
Стартовая решетка Гран При Бельгии Стартовая решетка Гран При Бельгии
Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях
Сайнс и Пиастри разошлись в оценках аварии на старте в Спа
Сайнс и Пиастри разошлись в оценках аварии на старте в Спа Сайнс и Пиастри разошлись в оценках аварии на старте в Спа
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии
Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…
Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет… Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…
Самое важное:
Хорнер назвал себя с Вольфом «главными динозаврами Формулы 1»
Хорнер назвал себя с Вольфом «главными динозаврами Формулы 1» Хорнер назвал себя с Вольфом «главными динозаврами Формулы 1»
Кэссиди сменил Envision на Jaguar в Формуле Е
Кэссиди сменил Envision на Jaguar в Формуле Е Кэссиди сменил Envision на Jaguar в Формуле Е
Видели слухи о предварительном контракте Сайнса с Audi? Не спешите им верить
Видели слухи о предварительном контракте Сайнса с Audi? Не спешите им верить Видели слухи о предварительном контракте Сайнса с Audi? Не спешите им верить
Пиастри приехал на MotoGP. Мама гонщика отругала его за это
Пиастри приехал на MotoGP. Мама гонщика отругала его за это Пиастри приехал на MotoGP. Мама гонщика отругала его за это
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.