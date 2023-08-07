Пиастри приехал на MotoGP. Мама гонщика отругала его за это

Пока участники Формулы 1 наслаждаются летними каникулами, в MotoGP стартовала вторая половина чемпионата – ее открыл уик-энд в Сильверстоуне.

Одним из его гостей стал Оскар Пиастри: австралиец, который наделал шуму своими выступлениями в последних Гран При, приехал в паддок и даже похвастался в социальных сетях кадром в седле Ducati Жоана Зарко.

Внезапно на публикацию отреагировала мама гонщика.

«Только не это!!! – написала она. – А ну-ка слезай с мотоцикла, Оскар Джек Пиастри. Мое сердце и так едва выдерживает твои машины».

Кроме того, в Сильверстоун приезжал давний поклонник MotoGP Ландо Норрис. Пилот McLaren стал гостем чемпиона мира 2021 года Фабио Куартараро из команды Yamaha и обменялся с тем шлемами.

Победителем британского Гран При стал 34-летний Алеш Эспаргаро из Aprilia, стартовавший с 12-й позиции и опередивший Франческо Баньяю в споре за первое место на самом последнем круге.

Ландо Норрис, McLaren, Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images