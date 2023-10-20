Формула 1 Гран При США
Новость

Пиастри предсказал снижение темпа McLaren в Остине

«Оранжевые» отлично выступали в Японии и Катаре – однако в этот уик-энд на Гран При США команде будет сложнее, рассказал австралийский пилот

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
Опубликованная
Оскар Пиастри, McLaren

На двух последних этапах Ф1 именно McLaren зарабатывала больше всех очков, опережая даже однозначный фаворитов из Red Bull, которые уже обеспечили себе Кубок конструкторов. 

Оскар Пиастри выиграл спринт в Катаре, а в главных гонках уик-энда они с Ландо Норрисом дважды поднимались на подиум, уступая лишь непобедимому Максу Ферстаппену. 

Уже сегодня стартуют заезды очередного этапа сезона, которые пройдут в американском Остине. По словам Пиастри, который знаком с «Трассой Америк» – в начале 2023-го участвовал на этой трассе в тестах Alpine, – в этот раз McLaren будет сложнее доиться таких же результатов. 

«Я всего во второй раз приехал сюда и пока ни разу не гонялся здесь, – рассказал австралиец в четверг. – Трасса крутая, с разнообразием поворотов и большим перепадом высот. 

Надо посмотреть, насколько сильны мы будем в этот раз. Но мне не кажется, что все будет столь же здорово, как на паре последних этапов. Хотя, конечно, мы рассчитываем побороться. Можем, темп будет и не столь сильным, как до этого, но все же, хочется верить, что мы сможем сразиться с Ferrari и Mercedes.

Я уже видел, что Mercedes привезла новинки. Надо посмотреть, какой будет их скорость.  Они ехали быстро уже в Катаре, хотя там вторыми по скорости позади Red Bull все же были мы.

Не думаю, что у нас получится удераться на таких позициях в этот раз. Но даже если получится остаться вторыми, Ferrari и Mercedes точно будут гораздо ближе».

Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Оскар Пиастри, McLaren MCL60

На вопрос о том, чем именно трасса в Остине не подходит McLaren, Пиастри ответил: «В Катаре был гладкий асфальт с множеством быстрых поворотов, а медленных там почти нет – все это нам на руку. 

Здесь множество кочек, с которыми наша машина не дружит. Да, собственно, и любая другая тоже. Но у нас сложностей, пожалуй, чуть больше.  

Также в Остине много медленных поворотов – это тоже не лучшая для нас особенность».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Технический брифинг: пакет обновлений Haas для Гран При США
Александр Кабановский
Больше от
Александр Кабановский
Расселла переставили на три позиции по решетке спринта за блокировку Леклера

Расселла переставили на три позиции по решетке спринта за блокировку Леклера

Формула 1
Гран При США

Расселла переставили на три позиции по решетке спринта за блокировку Леклера Расселла переставили на три позиции по решетке спринта за блокировку Леклера

Ферстаппен удержался в пределах трассы и выиграл квалификацию спринта

Ферстаппен удержался в пределах трассы и выиграл квалификацию спринта

Формула 1
Гран При США

Ферстаппен удержался в пределах трассы и выиграл квалификацию спринта Ферстаппен удержался в пределах трассы и выиграл квалификацию спринта

«Радует, что хоть рука в порядке». Риккардо нашел позитив в слабой квалификации

«Радует, что хоть рука в порядке». Риккардо нашел позитив в слабой квалификации

Формула 1
Гран При США

«Радует, что хоть рука в порядке». Риккардо нашел позитив в слабой квалификации «Радует, что хоть рука в порядке». Риккардо нашел позитив в слабой квалификации

Оскар Пиастри
Больше от
Оскар Пиастри
Стартовая решетка спринта Гран При США

Стартовая решетка спринта Гран При США

Формула 1
Гран При США

Стартовая решетка спринта Гран При США Стартовая решетка спринта Гран При США

Гран При США: дуэли в квалификациях

Гран При США: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При США

Гран При США: дуэли в квалификациях Гран При США: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При США

Стартовая решетка Гран При США

Формула 1
Гран При США

Стартовая решетка Гран При США Стартовая решетка Гран При США

McLaren
Больше от
McLaren
Норрис: Удивительно, но мы едва не завоевали поул

Норрис: Удивительно, но мы едва не завоевали поул

Формула 1
Гран При США

Норрис: Удивительно, но мы едва не завоевали поул Норрис: Удивительно, но мы едва не завоевали поул

«У меня было так с Льюисом». Росберг объяснил сложность положения Переса

«У меня было так с Льюисом». Росберг объяснил сложность положения Переса

Формула 1

«У меня было так с Льюисом». Росберг объяснил сложность положения Переса «У меня было так с Льюисом». Росберг объяснил сложность положения Переса

Норрис назвал выполнимой для McLaren задачу отобрать у Ferrari третье место

Норрис назвал выполнимой для McLaren задачу отобрать у Ferrari третье место

Формула 1

Норрис назвал выполнимой для McLaren задачу отобрать у Ferrari третье место Норрис назвал выполнимой для McLaren задачу отобрать у Ferrari третье место

Самое важное:

Мнение: почему мы пока не видели реальной скорости Ферстаппена в Остине

Мнение: почему мы пока не видели реальной скорости Ферстаппена в Остине

F1 Формула 1
Гран При США

Мнение: почему мы пока не видели реальной скорости Ферстаппена в Остине Мнение: почему мы пока не видели реальной скорости Ферстаппена в Остине

Расселла переставили на три позиции по решетке спринта за блокировку Леклера

Расселла переставили на три позиции по решетке спринта за блокировку Леклера

F1 Формула 1
Гран При США

Расселла переставили на три позиции по решетке спринта за блокировку Леклера Расселла переставили на три позиции по решетке спринта за блокировку Леклера

Леклер пообещал атаковать Ферстаппена в первом повороте спринта

Леклер пообещал атаковать Ферстаппена в первом повороте спринта

F1 Формула 1
Гран При США

Леклер пообещал атаковать Ферстаппена в первом повороте спринта Леклер пообещал атаковать Ферстаппена в первом повороте спринта

Стартовая решетка спринта Гран При США

Стартовая решетка спринта Гран При США

F1 Формула 1
Гран При США

Стартовая решетка спринта Гран При США Стартовая решетка спринта Гран При США

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.