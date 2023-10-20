Пиастри предсказал снижение темпа McLaren в Остине

На двух последних этапах Ф1 именно McLaren зарабатывала больше всех очков, опережая даже однозначный фаворитов из Red Bull, которые уже обеспечили себе Кубок конструкторов.

Оскар Пиастри выиграл спринт в Катаре, а в главных гонках уик-энда они с Ландо Норрисом дважды поднимались на подиум, уступая лишь непобедимому Максу Ферстаппену.

Уже сегодня стартуют заезды очередного этапа сезона, которые пройдут в американском Остине. По словам Пиастри, который знаком с «Трассой Америк» – в начале 2023-го участвовал на этой трассе в тестах Alpine, – в этот раз McLaren будет сложнее доиться таких же результатов.

«Я всего во второй раз приехал сюда и пока ни разу не гонялся здесь, – рассказал австралиец в четверг. – Трасса крутая, с разнообразием поворотов и большим перепадом высот.

Надо посмотреть, насколько сильны мы будем в этот раз. Но мне не кажется, что все будет столь же здорово, как на паре последних этапов. Хотя, конечно, мы рассчитываем побороться. Можем, темп будет и не столь сильным, как до этого, но все же, хочется верить, что мы сможем сразиться с Ferrari и Mercedes.

Я уже видел, что Mercedes привезла новинки. Надо посмотреть, какой будет их скорость. Они ехали быстро уже в Катаре, хотя там вторыми по скорости позади Red Bull все же были мы.

Не думаю, что у нас получится удераться на таких позициях в этот раз. Но даже если получится остаться вторыми, Ferrari и Mercedes точно будут гораздо ближе».

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Оскар Пиастри, McLaren MCL60

На вопрос о том, чем именно трасса в Остине не подходит McLaren, Пиастри ответил: «В Катаре был гладкий асфальт с множеством быстрых поворотов, а медленных там почти нет – все это нам на руку.

Здесь множество кочек, с которыми наша машина не дружит. Да, собственно, и любая другая тоже. Но у нас сложностей, пожалуй, чуть больше.

Также в Остине много медленных поворотов – это тоже не лучшая для нас особенность».