Пиастри предсказал снижение темпа McLaren в Остине
«Оранжевые» отлично выступали в Японии и Катаре – однако в этот уик-энд на Гран При США команде будет сложнее, рассказал австралийский пилот
На двух последних этапах Ф1 именно McLaren зарабатывала больше всех очков, опережая даже однозначный фаворитов из Red Bull, которые уже обеспечили себе Кубок конструкторов.
Оскар Пиастри выиграл спринт в Катаре, а в главных гонках уик-энда они с Ландо Норрисом дважды поднимались на подиум, уступая лишь непобедимому Максу Ферстаппену.
Уже сегодня стартуют заезды очередного этапа сезона, которые пройдут в американском Остине. По словам Пиастри, который знаком с «Трассой Америк» – в начале 2023-го участвовал на этой трассе в тестах Alpine, – в этот раз McLaren будет сложнее доиться таких же результатов.
«Я всего во второй раз приехал сюда и пока ни разу не гонялся здесь, – рассказал австралиец в четверг. – Трасса крутая, с разнообразием поворотов и большим перепадом высот.
Надо посмотреть, насколько сильны мы будем в этот раз. Но мне не кажется, что все будет столь же здорово, как на паре последних этапов. Хотя, конечно, мы рассчитываем побороться. Можем, темп будет и не столь сильным, как до этого, но все же, хочется верить, что мы сможем сразиться с Ferrari и Mercedes.
Я уже видел, что Mercedes привезла новинки. Надо посмотреть, какой будет их скорость. Они ехали быстро уже в Катаре, хотя там вторыми по скорости позади Red Bull все же были мы.
Не думаю, что у нас получится удераться на таких позициях в этот раз. Но даже если получится остаться вторыми, Ferrari и Mercedes точно будут гораздо ближе».
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Оскар Пиастри, McLaren MCL60
На вопрос о том, чем именно трасса в Остине не подходит McLaren, Пиастри ответил: «В Катаре был гладкий асфальт с множеством быстрых поворотов, а медленных там почти нет – все это нам на руку.
Здесь множество кочек, с которыми наша машина не дружит. Да, собственно, и любая другая тоже. Но у нас сложностей, пожалуй, чуть больше.
Также в Остине много медленных поворотов – это тоже не лучшая для нас особенность».
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Стартовая решетка спринта Гран При США Стартовая решетка спринта Гран При США
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