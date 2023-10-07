Пиастри подшутил над FIA после победы в квалификации спринта

В пятницу у Оскара Пиастри отобрали третий результат в главной квалификации Гран При Катара. О том, что австралийцу придется начинать борьбу шестым, стало известно в тот самый момент, когда после завершения сессии он давай официальное телеинтервью Наоми Шифф.

Днем позже, обеспечив вместе с Ландо Норрисом первый стартовый ряд McLaren в спринте, молодой гонщик отметил: «Я невероятно рад, но все же лучше дать FIA пять минут, чтобы подтвердить мой поул.

Но, вроде бы, в этот раз все в порядке – и я очень доволен. Мне удался по-настоящему классный круг.

Я заметил на больших экранах, что Ландо ошибся в последнем повороте. Не знаю, каким был его круг до этого, я я в любом случае счастлив».

Гонщик добавил: «Два первых сегмента вышли для меня не самыми простыми, но в концовке получилось все сделать правильно».

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Оскар Пиастри, McLaren MCL60 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Перед началом квалификации FIA скорректировала конфигурацию катарской трассы, чтобы снизить нагрузку на шины. Говоря о переделках в 12-м и 13-м поворотах, Оскар отметил: «Да, стало чуть иначе. Теперь из-за краски сложнее понять, где в точности начинается бордюр. Его просто не видно.

Из-за этого ехать теперь чуть сложнее. С другой стороны, ситуация одинакова для всех».

Последним австралийцем, стартовавшим с поула в Ф1, был Даниэль Риккардо на Гран При Мексики 2018 года.