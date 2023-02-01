Пиастри озвучил свою цель в дебютном сезоне Ф1

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Оскар Пиастри выиграл титул чемпиона Формулы 2 в 2021 году, взяв в непростой борьбе верх над Робертом Шварцманом. Ему не удалось сразу попасть в Ф1, и на следующий сезон Оскар стал резервным пилотом в Alpine.

За этим последовала почти детективная история: за право усадить его за руль своей машины в 2023-м с французами схватились представители McLaren. Дело дошло до суда, который принял решение в пользу коллектива из Уокинга.

21-летний гонщик рассказал пресс-службе McLaren о своих задачах на предстоящий чемпионат мира.

«Прежде всего – узнать так много нового, как только возможно, – объяснил он. – Думаю, мне предстоит многому научиться. Если делать все правильно и постоянно открывать для себя что-то новое – мне кажутся, результаты придут естественным образом.

Так что я нацеливаюсь в первую очередь избегать ошибок. Мне нужно хорошо начать выступления – и постараться при этом еще и получить позитивные эмоции».

Свою первую гонку в Ф1 Оскар проведет 5 марта в Бахрейне. По поводу предстоящего уик-энда он отметил: «Надеюсь, результаты будут хорошими.

На самом деле я не знаю, чего ожидать. Постараюсь быстро учиться, а хороший исход Гран При станет просто бонусом.

Так что я поеду туда и буду радоваться, что после годичного перерыва наконец-то вновь смогу стартовать в гонке. Это само по себе уже очень здорово».

Пиастри станет единственным пилотом среди участников предстоящего чемпионата, кто ни разу не садился за руль машин Ф1 по ходу этапов: Логан Сарджент из Williams прежде участвовал в пятничных тренировках, а Ник де Врис, кроме того, прошлой осенью проехал гонку в Монце.