Пиастри озвучил свою цель в дебютном сезоне Ф1
Австралийский новичок McLaren рассказал, что пока не намерен гнаться за результатами
Оскар Пиастри выиграл титул чемпиона Формулы 2 в 2021 году, взяв в непростой борьбе верх над Робертом Шварцманом. Ему не удалось сразу попасть в Ф1, и на следующий сезон Оскар стал резервным пилотом в Alpine.
За этим последовала почти детективная история: за право усадить его за руль своей машины в 2023-м с французами схватились представители McLaren. Дело дошло до суда, который принял решение в пользу коллектива из Уокинга.
21-летний гонщик рассказал пресс-службе McLaren о своих задачах на предстоящий чемпионат мира.
«Прежде всего – узнать так много нового, как только возможно, – объяснил он. – Думаю, мне предстоит многому научиться. Если делать все правильно и постоянно открывать для себя что-то новое – мне кажутся, результаты придут естественным образом.
Так что я нацеливаюсь в первую очередь избегать ошибок. Мне нужно хорошо начать выступления – и постараться при этом еще и получить позитивные эмоции».
Свою первую гонку в Ф1 Оскар проведет 5 марта в Бахрейне. По поводу предстоящего уик-энда он отметил: «Надеюсь, результаты будут хорошими.
На самом деле я не знаю, чего ожидать. Постараюсь быстро учиться, а хороший исход Гран При станет просто бонусом.
Так что я поеду туда и буду радоваться, что после годичного перерыва наконец-то вновь смогу стартовать в гонке. Это само по себе уже очень здорово».
Пиастри станет единственным пилотом среди участников предстоящего чемпионата, кто ни разу не садился за руль машин Ф1 по ходу этапов: Логан Сарджент из Williams прежде участвовал в пятничных тренировках, а Ник де Врис, кроме того, прошлой осенью проехал гонку в Монце.
Наглядно: как изменилась за год ливрея Haas
Вассер: Стартует сезон – и все забудут скандал с Бин Сулайемом
Самое важное:
Мнение: Ferrari сменила не просто главу команды, а куда больше
Мнение: Ferrari сменила не просто главу команды, а куда больше Мнение: Ferrari сменила не просто главу команды, а куда больше
Херберт сделал прогноз на исход дуэли Хэмилтона и Расселла в сезоне-2023
Херберт сделал прогноз на исход дуэли Хэмилтона и Расселла в сезоне-2023 Херберт сделал прогноз на исход дуэли Хэмилтона и Расселла в сезоне-2023
Квят выступит в чемпионате WEC за команду Prema
Квят выступит в чемпионате WEC за команду Prema Квят выступит в чемпионате WEC за команду Prema
Вассер: Стартует сезон – и все забудут скандал с Бин Сулайемом
Вассер: Стартует сезон – и все забудут скандал с Бин Сулайемом Вассер: Стартует сезон – и все забудут скандал с Бин Сулайемом
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.