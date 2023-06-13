Пиастри оценил свои выступления в Ф1 на семь баллов из десяти

С дебютом Оскара Пиастри в Формуле 1 многие связывали серьезные ожидания. Молодой пилот доказал свой класс, выиграв три титула в «младших» сериях за три года, а потом McLaren и Alpine даже устроили судебную тяжбу за право усадить его за руль.

Но позади несколько месяцев сезона-2023, и уже можно говорить, что австралиец не смог сотворить сенсацию в Ф1. Отчасти в этом повинна форма McLaren, которая позволяет бороться только в середине пелотона, отчасти – напарник в лице Ландо Норриса, одного из сильнейших гонщиков в чемпионате.

В интервью Motorsport.com 22-летний пилот рассказал, как складывается для него дебютный сезон и что мешает выступать лучше.

На вопрос о том, как бы он оценил собственные выступления по десятибалльной системе, Оскар ответил: «Всегда сложно отвечать на такие вопросы, но я бы сказал, что это семь баллов. В целом я доволен многими вещами, просто у меня пока что почти не было нормальных гонок.

Разве что в Монако все складывалось неплохо, хотя под дождем гонка там была просто безумной. Зато в Бахрейне я сошел после 15 кругов, в Саудовской Аравии машина пострадала в аварии, дома в Мельбурне помешали красные флаги, а в Баку я выступал с сильным отравлением. Наконец, в Майами барахлила система контроля тормозов.

Так что в гонках со мной постоянно что-то происходило, потому сложно делать какие-то выводы. Но если говорить про темп, то я бы назвал его неплохим. Мне кажется, с каждым уик-эндом я все ближе к максимуму [возможностей машины]. Так что события, определенно, развиваются по нарастающей».

Лучшим результатом Пиастри за рулем McLaren пока остается восьмое место в Мельбурне Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Гонщика попросили ответить, что он считает нужным улучшить в первую очередь.

«Думаю, сейчас прежде всего нужно учиться быстрее находить скорость по ходу уик-энда, – сказал Оскар. – На последних этапах к началу квалификации я был уже на уровне, сравнимом с Ландо, но вот в Монако во всех тренировках проигрывал ему по шесть-семь десятых. Такая ситуация не слишком добавляет уверенности в себе.

Так что если быстрее обретать темп, жизнь станет проще. Вдобавок, это поможет инженерам в поиске точных настроек. Так что именно на этой задаче я сейчас концентрируюсь».

Продолжая разговор о том, почему он поставил себе только семь баллов, Пиастри продолжил: «Мне кажется, выступать на десять баллов невозможно. Наверное, даже Фернандо [Алонсо] оценит себя только в 9,9.

Но я стараюсь становиться сильнее. Это приходит постепенно – по мере набора опыта и с каждым пройденным кругом. Потому, думаю, прогресс не замедлит себя ждать».

Интервью Рональда Фординга

Оскар Пиастри, McLaren Фото: Стивен Ти / Motorsport Images