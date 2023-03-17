Пиастри отказался сожалеть о переходе в McLaren

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Полгода назад вся Формула 1 с большим интересом следила за судебной тяжбой Alpine и McLaren за право усадить Оскара Пиастри за руль своей машины. В итоге оказалось, что французская команда небрежно подошла к составлению контракта, потому не смогла удержать своего бывшего протеже.

Однако дебют австралийца получился невыразительным: в квалификации Гран При Бахрейна он не вышел из первого сегмента, а в гонке проехал только 13 кругов, после чего сошел из-за поломки в электросистеме. Его напарник Ландо Норрис также столкнулся с техническими неполадками.

В то же время, гонщики Alpine явно смотрелись в Сахире быстрее, а Пьер Гасли смог прорваться с 20-го место на девятое. Несмотря на это, Пиастри заверил, что считает верным решение выступать за McLaren.

«В действительности, я никогда не выбирал между двумя командами, – сказал Оскар в четверг накануне Гран При Саудовской Аравии. – У меня всегда было ясное желание выступать за McLaren – я видел, как они хотят сотрудничать со мной. И это был самый главный фактор.

Так что я не думаю о каком-то сожалении. Я сконцентрировал на своей роли и пытаюсь помочь движению команды вперед, чтобы вернуться на желаемые позиции».

Он добавил: «Конечно, пока мы не на тех позициях, которые хотели бы занимать. И не собираемся этого скрывать.

Но у нас есть хороший план развития, которых должен помочь нам и дать возможность соперничать с тремя-четырьмя ведущими командами. Выйти с ними на один уровень будет уже намного сложнее. Посмотрим, как сработают те новинки, которые мы получим в Баку.

Но это будет лишь один из шагов на том пути, который мы намерены преодолеть в этом сезоне».

Ранее в McLaren ранее, что прошлой осенью вынуждены были остановить все работы над машиной 2023 года и по сути начать их заново. Команда рассчитывает, что успеет подготовить серьезный пакет обновлений к началу мая, когда пройдет Гран При Азербайджана.