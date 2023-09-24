Пиастри отказался назвать выступление на «Сузуке» лучшим в карьере

Оскару Пиастри потребовалось 16 этапов, чтобы завоевать свой первый призовой кубок в чемпионате Ф1. Летом австралиец уже финишировал в тройке по итогам спринта в Спа, однако это достижение, хоть и весомое, все же не считается визитом на подиум Гран При.

22-летний гонщик рассказал после финиша на третьем месте, что очень доволен – но все же в первую очередь результатом, а не самим выступлением.

Стартовав в воскресенье вторым, Пиастри дважды пропустил на дистанции своего напарника Ландо Норриса – сначала на старте, а затем еще раз по приказу команды после того, как сумел вернуть позицию за счет пит-стопа в режиме VSC.

«Это особенное ощущение, – сказал Оскар про свой первый "настоящий" подиум. – Я запомню этот момент очень надолго. И просто не могу в достаточной степени выразить команде свою благодарность за такую возможность.

Мало у кого получается добиться такого за всю жизнь. А мне хватило одного сезона.

При этом саму гонку я бы не назвал лучшей в жизни. Но ее все равно хватило, чтобы заработать призовой кубок. И это очень здорово».

Официально Оскар стал 216-м гонщиком в истории Ф1, покорившим призовой пьедестал.