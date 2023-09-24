Предыдущая / «А мы не так и далеко от Red Bull». Японская гонка вдохновила Норриса Следующая / Перес назвал причиной проблем в Японии холодные шины
Формула 1 / Гран При Японии Новость

Пиастри отказался назвать выступление на «Сузуке» лучшим в карьере

Австралиец впервые покорил подиум Формулы 1 – но признался, что провел гонку не лучшим образом

Александр Кабановский
Автор:
Подиум: Оскар Пиастри, McLaren, третье место

Оскару Пиастри потребовалось 16 этапов, чтобы завоевать свой первый призовой кубок в чемпионате Ф1. Летом австралиец уже финишировал в тройке по итогам спринта в Спа, однако это достижение, хоть и весомое, все же не считается визитом на подиум Гран При.

22-летний гонщик рассказал после финиша на третьем месте, что очень доволен – но все же в первую очередь результатом, а не самим выступлением. 

Стартовав в воскресенье вторым, Пиастри дважды пропустил на дистанции своего напарника Ландо Норриса – сначала на старте, а затем еще раз по приказу команды после того, как сумел вернуть позицию за счет пит-стопа в режиме VSC.

«Это особенное ощущение, – сказал Оскар про свой первый "настоящий" подиум. – Я запомню этот момент очень надолго. И просто не могу в достаточной степени выразить команде свою благодарность за такую возможность. 

Мало у кого получается добиться такого за всю жизнь. А мне хватило одного сезона. 

При этом саму гонку я бы не назвал лучшей в жизни. Но ее все равно хватило, чтобы заработать призовой кубок. И это очень здорово».

Официально Оскар стал 216-м гонщиком в истории Ф1, покорившим призовой пьедестал.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

«А мы не так и далеко от Red Bull». Японская гонка вдохновила Норриса

Перес назвал причиной проблем в Японии холодные шины
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре

Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре

Формула 1
Гран При Катара

Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре

Перес назвал причиной проблем в Японии холодные шины

Перес назвал причиной проблем в Японии холодные шины

Формула 1
Гран При Японии

Перес назвал причиной проблем в Японии холодные шины Перес назвал причиной проблем в Японии холодные шины

Ферстаппен победил в Японии и принес Red Bull Кубок конструкторов

Ферстаппен победил в Японии и принес Red Bull Кубок конструкторов

Формула 1
Гран При Японии

Ферстаппен победил в Японии и принес Red Bull Кубок конструкторов Ферстаппен победил в Японии и принес Red Bull Кубок конструкторов

Оскар Пиастри Больше от
Оскар Пиастри
Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте

Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте

Формула 1
Гран При Японии

Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Японии

Гран При Японии: дуэли в квалификациях Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Норрис придумал, как отобрать у Макса победу: Пиастри должен его выбить

Норрис придумал, как отобрать у Макса победу: Пиастри должен его выбить

Формула 1
Гран При Японии

Норрис придумал, как отобрать у Макса победу: Пиастри должен его выбить Норрис придумал, как отобрать у Макса победу: Пиастри должен его выбить

McLaren Больше от
McLaren
«А мы не так и далеко от Red Bull». Японская гонка вдохновила Норриса

«А мы не так и далеко от Red Bull». Японская гонка вдохновила Норриса

Формула 1
Гран При Японии

«А мы не так и далеко от Red Bull». Японская гонка вдохновила Норриса «А мы не так и далеко от Red Bull». Японская гонка вдохновила Норриса

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии

Формула 1
Гран При Японии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии

Стартовая решетка Гран При Японии

Стартовая решетка Гран При Японии

Формула 1
Гран При Японии

Стартовая решетка Гран При Японии Стартовая решетка Гран При Японии

Самое важное:

Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре

Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре

F1 Формула 1
Гран При Катара

Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре

«Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS

«Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS

F1 Формула 1
Гран При Японии

«Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS «Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS

Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал

Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал

MGP MotoGP
Гран При Индии

Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал

Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте

Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте

F1 Формула 1
Гран При Японии

Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.