Пиастри опроверг объявление Alpine о контракте на 2023 год
Австралийский гонщик заявил, что не будет выступать за команду из Энстоуна в новом сезоне Формулы 1
История со спешным объявлением, сделанным Alpine во вторник вечером, изначально выглядела несколько странной. Коллектив заявил, что пилот молодежной программы Оскар Пиастри с 2023 года заменит Фернандо Алонсо и будет выступать в Гран При.
Однако в релизе не было цитаты самого Оскара, в его социальных сетях так и не появились подтверждения, как принято в таком случае. В Австралии, на родине Пиастри, в тот момент вообще была глубокая ночь.
Вскоре ситуация приняла совсем интересный оборот. Гонщик проявил себя – для того, чтобы сделать опровержение.
«Насколько я понимаю, Alpine F1 без моего согласия выпустила поздно вечером пресс-релиз о том, что я буду стартовать за них в будущем году, – гласит текст в социальных сетях. – Это неверно, я не подписывал контракта с Alpine на 2023 год. И я не буду выступать за них в новом сезоне».
Насколько известно, не ожидая перехода Фернандо Алонсо в Alpine и не имея возможности усадить Пиастри за руль Alpine, менеджер пилота Марк Уэббер начал переговоры с McLaren.
Оскар должен был заменить в команде своего соотечественника Даниэля Риккардо, чьи результаты в последнее время не выдерживают критики. У McLaren были инструменты, позволяющие отказаться от услуг Риккардо в Ф1, хотя его контракт действует до конца 2023 года.
В Alpine настаивают, что имеют права на Пиастри до конца будущего сезона с опционом на 2024-й. Но некоторые источники указывают, что команда пропустила крайний срок, до которого должна была обеспечить Оскару место в пелотоне.
Такое развитие событий делает все более вероятным судебную тяжбу Alpine и McLaren за молодого пилота.
Самое важное:
Пиастри опроверг объявление Alpine о контракте на 2023 год
Австралийский гонщик заявил, что не будет выступать за команду из Энстоуна в новом сезоне Формулы 1
Пиастри выступит за Alpine в 2023 году. Или нет?
Спустя всего сутки после потери Фернандо Алонсо команда из Энстоуна объявила, что заменит его своим молодым протеже
Босс Alpine исключил возможность перехода Пиастри в другую команду
Отмар Сафнауэр заверил, что после потери Фернандо Алонсо команда никому не отдаст своего молодого протеже – чем фактически подтвердил намерение заключить с ним контракт на 2023 год
Что мировые СМИ написали про Гран При Венгрии
Гонка в пригороде Будапешта дала поклонникам Ф1 множество поводов для обсуждения. Мы традиционно собрали публикации ведущих медиа после гонки