Пиастри опроверг объявление Alpine о контракте на 2023 год

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История со спешным объявлением, сделанным Alpine во вторник вечером, изначально выглядела несколько странной. Коллектив заявил, что пилот молодежной программы Оскар Пиастри с 2023 года заменит Фернандо Алонсо и будет выступать в Гран При.

Однако в релизе не было цитаты самого Оскара, в его социальных сетях так и не появились подтверждения, как принято в таком случае. В Австралии, на родине Пиастри, в тот момент вообще была глубокая ночь.

Вскоре ситуация приняла совсем интересный оборот. Гонщик проявил себя – для того, чтобы сделать опровержение.

«Насколько я понимаю, Alpine F1 без моего согласия выпустила поздно вечером пресс-релиз о том, что я буду стартовать за них в будущем году, – гласит текст в социальных сетях. – Это неверно, я не подписывал контракта с Alpine на 2023 год. И я не буду выступать за них в новом сезоне».

Насколько известно, не ожидая перехода Фернандо Алонсо в Alpine и не имея возможности усадить Пиастри за руль Alpine, менеджер пилота Марк Уэббер начал переговоры с McLaren.

Оскар должен был заменить в команде своего соотечественника Даниэля Риккардо, чьи результаты в последнее время не выдерживают критики. У McLaren были инструменты, позволяющие отказаться от услуг Риккардо в Ф1, хотя его контракт действует до конца 2023 года.

В Alpine настаивают, что имеют права на Пиастри до конца будущего сезона с опционом на 2024-й. Но некоторые источники указывают, что команда пропустила крайний срок, до которого должна была обеспечить Оскару место в пелотоне.

Такое развитие событий делает все более вероятным судебную тяжбу Alpine и McLaren за молодого пилота.