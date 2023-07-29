Пиастри об упущенном поуле: Обидно, но в Спа он и не нужен
Гонщик McLaren признался, что огорчен лучшим в карьере результатом – в субботу в Спа он проиграл лучшему времени Макса Ферстаппена всего 0,011 секунды
Драматичная квалификация спринта на Гран При Бельгии могла закончиться успехом дебютанта нынешнего сезона Ф1 Оскара Пиастри. Но в тот момент, когда сенсация уже почти состоялась, свой круг закончил Макс Ферстаппен – и опередил австралийца из McLaren на неуловимые 0,011 секунды.
Второе место в любом случае стало для Пиастри наивысшим достижением – до этого в Сильверстоуне от стартовал третьим. Однако обстоятельства сессии и величина отрыва не дали пилоту порадоваться в полной мере.
«Конечно, я очень доволен, – сказал он. – Но когда ты пересекаешь линию финиша, становишься первым, а потом слышишь, что тебя обошли, это очень расстраивает.
А в этот раз, вдобавок, все решили 11 тысячных, из-за чего особенно обидно».
Он добавил: «На самом деле, я не думаю, что мог сегодня проехать быстрее. И очень рад, что буду стартовать с первого ряда.
Жаль, что не с поула – но трасса в Спа, пожалуй, единственная в календаре, где ты не очень хочешь стартовать первым».
Особенность бельгийского кольца в том, что лидер стазу после старта оказывается беззащитен против атак преследователей, которые могут использовать слип-стрим на спуске к Красной воде и дальше на прямой Кеммель.
Стартовая решетка Гран При Бельгии
Стартовая решетка Гран При Бельгии Стартовая решетка Гран При Бельгии
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Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет… Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…
Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии
Стартовая решетка спринта Гран При Бельгии
Стартовая решетка спринта Гран При Бельгии Стартовая решетка спринта Гран При Бельгии
Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях
Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях
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