Пиастри об упущенном поуле: Обидно, но в Спа он и не нужен

Драматичная квалификация спринта на Гран При Бельгии могла закончиться успехом дебютанта нынешнего сезона Ф1 Оскара Пиастри. Но в тот момент, когда сенсация уже почти состоялась, свой круг закончил Макс Ферстаппен – и опередил австралийца из McLaren на неуловимые 0,011 секунды.

Второе место в любом случае стало для Пиастри наивысшим достижением – до этого в Сильверстоуне от стартовал третьим. Однако обстоятельства сессии и величина отрыва не дали пилоту порадоваться в полной мере.

«Конечно, я очень доволен, – сказал он. – Но когда ты пересекаешь линию финиша, становишься первым, а потом слышишь, что тебя обошли, это очень расстраивает.

А в этот раз, вдобавок, все решили 11 тысячных, из-за чего особенно обидно».

Он добавил: «На самом деле, я не думаю, что мог сегодня проехать быстрее. И очень рад, что буду стартовать с первого ряда.

Жаль, что не с поула – но трасса в Спа, пожалуй, единственная в календаре, где ты не очень хочешь стартовать первым».

Особенность бельгийского кольца в том, что лидер стазу после старта оказывается беззащитен против атак преследователей, которые могут использовать слип-стрим на спуске к Красной воде и дальше на прямой Кеммель.