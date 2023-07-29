Предыдущая / Галерея: авария Стролла в квалификации спринта Следующая / Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях
Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

Пиастри об упущенном поуле: Обидно, но в Спа он и не нужен

Гонщик McLaren признался, что огорчен лучшим в карьере результатом – в субботу в Спа он проиграл лучшему времени Макса Ферстаппена всего 0,011 секунды

Автор:
Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Драматичная квалификация спринта на Гран При Бельгии могла закончиться успехом дебютанта нынешнего сезона Ф1 Оскара Пиастри. Но в тот момент, когда сенсация уже почти состоялась, свой круг закончил Макс Ферстаппен – и опередил австралийца из McLaren на неуловимые 0,011 секунды.   

Второе место в любом случае стало для Пиастри наивысшим достижением – до этого в Сильверстоуне от стартовал третьим. Однако обстоятельства сессии и величина отрыва не дали пилоту порадоваться в полной мере. 

«Конечно, я очень доволен, – сказал он. – Но когда ты пересекаешь линию финиша, становишься первым, а потом слышишь, что тебя обошли, это очень расстраивает. 

А в этот раз, вдобавок, все решили 11 тысячных, из-за чего особенно обидно».

Он добавил: «На самом деле, я не думаю, что мог сегодня проехать быстрее. И очень рад, что буду стартовать с первого ряда. 

Жаль, что не с поула – но трасса в Спа, пожалуй, единственная в календаре, где ты не очень хочешь стартовать первым».

Особенность бельгийского кольца в том, что лидер стазу после старта оказывается беззащитен против атак преследователей, которые могут использовать слип-стрим на спуске к Красной воде и дальше на прямой Кеммель.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Галерея: авария Стролла в квалификации спринта

Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях
Больше от
Эзель Тан
В FIA назвали ложью слухи о превышении командами лимита бюджетов

В FIA назвали ложью слухи о превышении командами лимита бюджетов

Формула 1

В FIA назвали ложью слухи о превышении командами лимита бюджетов В FIA назвали ложью слухи о превышении командами лимита бюджетов

«Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо

«Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо

Формула 1

«Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо «Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо

Пиастри: В Сильверстоун мы ехали с опасением

Пиастри: В Сильверстоун мы ехали с опасением

Формула 1
Гран При Великобритании

Пиастри: В Сильверстоун мы ехали с опасением Пиастри: В Сильверстоун мы ехали с опасением

Оскар Пиастри Больше от
Оскар Пиастри
Стартовая решетка Гран При Бельгии

Стартовая решетка Гран При Бельгии

Формула 1
Гран При Бельгии

Стартовая решетка Гран При Бельгии Стартовая решетка Гран При Бельгии

Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…

Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…

Формула 1
Гран При Бельгии

Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет… Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…

Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Бельгии

Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

McLaren Больше от
McLaren
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии

Формула 1
Гран При Венгрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии

Стартовая решетка спринта Гран При Бельгии

Стартовая решетка спринта Гран При Бельгии

Формула 1
Гран При Бельгии

Стартовая решетка спринта Гран При Бельгии Стартовая решетка спринта Гран При Бельгии

Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Бельгии

Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Дуэн выиграл гонку Ф2 в Спа с 11-го места, Пуршер стал лидером сезона

Дуэн выиграл гонку Ф2 в Спа с 11-го места, Пуршер стал лидером сезона

F2 Формула 2
Спа

Дуэн выиграл гонку Ф2 в Спа с 11-го места, Пуршер стал лидером сезона Дуэн выиграл гонку Ф2 в Спа с 11-го места, Пуршер стал лидером сезона

Марко: Наконец-то Перес очнулся и перестал грезить о титуле

Марко: Наконец-то Перес очнулся и перестал грезить о титуле

F1 Формула 1
Гран При Бельгии

Марко: Наконец-то Перес очнулся и перестал грезить о титуле Марко: Наконец-то Перес очнулся и перестал грезить о титуле

Мнение: что в действительности стоит за войной мотористов вокруг регламента 2026 года

Мнение: что в действительности стоит за войной мотористов вокруг регламента 2026 года

F1 Формула 1

Мнение: что в действительности стоит за войной мотористов вокруг регламента 2026 года Мнение: что в действительности стоит за войной мотористов вокруг регламента 2026 года

Куда перейдут бывшие руководители Alpine? Слухи от Кравитца

Куда перейдут бывшие руководители Alpine? Слухи от Кравитца

F1 Формула 1

Куда перейдут бывшие руководители Alpine? Слухи от Кравитца Куда перейдут бывшие руководители Alpine? Слухи от Кравитца

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.