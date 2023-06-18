Пиастри о первой разбитой машине Ф1: Я знал, что рано или поздно это случится
Гонщик McLaren по ходу квалификации в Мельбурне попал в аварию, которая оказалась для него своего рода дебютной в чемпионате мира
Оскар Пиастри впервые сел за руль машины Ф1 еще в 2021 году, а полноценные выступления начал в нынешнем сезоне. Разумеется, у австралийца были ошибки в различных сессиях, но долгое время он избегал серьезных неприятностей.
Однако в квалификации Гран При Канады он поскользнулся на сырой трассе и улетел задней частью McLaren в барьер.
Отвечая на вопрос Motorsport.com, 22-летний австралиец признался, что просто слишком оптимистично работал педалью газа.
«Думаю, уик-энд складывался для нас неплохо, – рассказал он. – а и квалификация шла хорошо до третьего сегмента. Что могло получиться в финале, теперь говорить сложно.
На самом деле, это моя первая серьезная ошибка в Ф1. Я понимал, что рано или поздно я впервые разобью машину. Но просто чересчур агрессивно нажал на газ – и вот результат.
Ошибиться было несложно, но все равно обидно. Жаль, что механикам добавилось работы, но все равно я доволен тем, как складывается этап».
Оскар Пиастри, McLaren
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
На вопрос о том, когда в последний раз попадал в неприятности схожего масштаба, Оскао ответил: «В Формуле 1 у меня была только пара разворотов на трассе. А так, чтобы я влетел в стену или вроде этого… Наверное, еще в Формуле Renault в 2019 году. Там, помню, я раз увяз в гравии. Давненько это было».
Несмотря на аварию, Пиастри показал девятый результат в квалификации, а из-за штрафа Карлоса Сайнса будет стартовать в гонке восьмым.
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