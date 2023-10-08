Пиастри назвал гонку в Катаре сложнейшей в жизни

После победы в субботнем спринте Оскар Пиастри добился нового успеха, когда в главной воскресной гонке Гран При Катара не просто финишировал вторым, но и уступил всего пять секунд победившему Максу Ферстаппену.

«Это точно самая сложная гонка в моей жизни, – сказал 23-летний австралиец. – Из-за трех пит-стопов пришлось атаковать практически в максимальном темпе. Такое чувство, что я проехал 57 квалификационных кругов подряд.

Очень хорошая гонка, я рад, что шины выдержали».

Говоря о событиях на старте, когда столкновение пилотов Mercedes вызвало замешательство и позволило ему проскочить с шестого места на второе, Оскар с улыбкой отметил: «В первом повороте все получилось просто прекрасно. Именно так, как мы и планировали перед стартом! Но на самом деле, сегодня у нас действительно был хороший темп».

Пиастри оставался вторым до самого финиша, не считая моменты пит-стопов. Подиум стал для него третьим подряд после «Сузуки» и субботнего спринта.

Оскар Пиастри, McLaren MCL60 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Компанию австралийцу на призовом пьедестале составил его партнер по McLaren Ландо Норрис. Тот после проблем с соблюдением пределов трассы в пятничной квалификации вынужден был начинать борьбу десятым – но пробился на третье место.

«Мега-гонка от старта до финиши, – сказал британский пилот. – Хороший старт, хороший темп по ходу всей дистанции. Может, даже лучше, чем вчера – так что я доволен.

Да, это тряска, жара, пот, я подустал – но команда отлично поработала, мы в третий раз подряд на подиуме».

Ландо добавил: «Из-за трех пит-стопов физическая нагрузка еще больше выросла, так как появилась возможность атаковать активнее. Даже на последнем отрезке мы нисколько не экономили темп.

Пожалуй, и для меня это была одна из самых сложных гонок, но, в то же время, славный вызов.

Могу лишь поздравить Оскара, который не допустил ни одной ошибки. Ну и Макса, конечно».

После Катара отставание Mclaren от четвертой позиции Aston Martin в Кубке конструкторов сократилось до 11 очков.