Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене
Показав в Сильверстоуне лучший в карьере четвертый результат, австралиец после финиша был даже немного расстроен тем, как для него закончилась гонка
Команда McLaren очень слабо начала сезон-2023, но за счет активных переделок машины к лету смогла заметно прибавить. После того, как в Шпильберге Ландо Норрис финишировал четвертым на машине с пакетом доработок, в Сильверстоуне такой смогли использовать уже оба пилота.
Итогом стали второе и третье место по итогам квалификации. Но если Норрис сохранил позицию в воскресенье и финишировал в гонке вторым, то его молодой напарник из-за выезда не в самый подходящий момент машины безопасности пропустил Льюиса Хэмилтона и остался четвертым.
После финиша 22-летний гонщик был явно расстроен тем, что остался без призового кубка, а главным позитивом назвал то обстоятельство, что McLaren удавалось поддерживать темп, близкий к Red Bull Макса Ферстаппена.
«В этот раз у меня было новое переднее крыло, которое прежде использовал Ландо. Оно реально классное, – сказал австралиец. – Это же касается и еще пары новинок.
Очень здорово осознавать, на какой уровень мы вышли. А ведь у нас готовятся и другие обновления. Нет сомнения, что нам удалось сделать серьезный шаг вперед. Это касается и квалификационного круга, но больше всего прогресс виден именно в гоночной конфигурации.
Перед стартом я опасался, что что-то может сработать в обратную сторону, у нас уже случалось такое. Но в этот раз мы точно были сильнее, чем в Австрии – и это очень здорово.
Даже немного досадно, что я остался только четвертым. Мы так долго претендовали на подиум, но нам немного не повезло с машиной безопасности. Но я даже рад, что испытываю неудовлетворение от четвертого места. В начале сезона нас огорчали совсем другие вещи».
После старта: впереди Ландо Норрис, McLaren MCL60, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Оскар Пиастри, McLaren MCL60
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Говоря о том, что он испытывал, сражаясь в после старта с Максом Ферстаппеном, Пиастри отметил: «Если честно, это очень увлекает. Когда мы начали движение, я подумал: "Так, надо сделать максимум возможного". Но мне, к сожалению, не хватило места.
Но самыми интересными стали несколько следующих кругов, когда мне удавалось держаться за ним вплотную. Да и затем, вплоть до самого финиша, ситуация вовсе не выглядела такой, что он тупо быстрее нас.
Это очень здорово, сегодня мы объективно были вторыми по скорости и превзошли собственные ожидания. Приятно оказаться среди лидеров».
Он добавил: «Мы сделали все, что было в наших силах – оторвались от тех, кто был сзади. К сожалению, позади машины безопасности мне не хватило всего секунды [чтобы удержаться третьим].
Это немного обидно. Но могу лишь повторить – я невероятно рад, что расстраиваюсь четвертому месту».
Дополнительная информация: Мэтт Кью
Стролл обвинил Гасли в столкновении и не согласился со штрафом
Макс объяснил, почему так плохо стартовал в Сильверстоуне
Макс объяснил, почему так плохо стартовал в Сильверстоуне
Макс объяснил, почему так плохо стартовал в Сильверстоуне Макс объяснил, почему так плохо стартовал в Сильверстоуне
Инфографика: Гран При Великобритании круг за кругом
Инфографика: Гран При Великобритании круг за кругом Инфографика: Гран При Великобритании круг за кругом
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Великобритании
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Великобритании Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Великобритании
«У них просто ракета». Скорость McLaren впечатлила Хэмилтона
«У них просто ракета». Скорость McLaren впечатлила Хэмилтона «У них просто ракета». Скорость McLaren впечатлила Хэмилтона
McLaren после квалификации: И это мы решили только 30% проблем с машиной
McLaren после квалификации: И это мы решили только 30% проблем с машиной McLaren после квалификации: И это мы решили только 30% проблем с машиной
«Поставьте их машину рядом с Red Bull. Они одинаковые». Льюис объяснил успех McLaren
«Поставьте их машину рядом с Red Bull. Они одинаковые». Льюис объяснил успех McLaren «Поставьте их машину рядом с Red Bull. Они одинаковые». Льюис объяснил успех McLaren
Самое важное:
Alpine назначила нового спортивного босса
Alpine назначила нового спортивного босса Alpine назначила нового спортивного босса
Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях
Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях
Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е
Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е
В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года
В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.