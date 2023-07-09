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Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене

Показав в Сильверстоуне лучший в карьере четвертый результат, австралиец после финиша был даже немного расстроен тем, как для него закончилась гонка

Меган Уайт
Автор:
Оскар Пиастри, McLaren

Команда McLaren очень слабо начала сезон-2023, но за счет активных переделок машины к лету смогла заметно прибавить. После того, как в Шпильберге Ландо Норрис финишировал четвертым на машине с пакетом доработок, в Сильверстоуне такой смогли использовать уже оба пилота. 

Итогом стали второе и третье место по итогам квалификации. Но если Норрис сохранил позицию в воскресенье и финишировал в гонке вторым, то его молодой напарник из-за выезда не в самый подходящий момент машины безопасности пропустил Льюиса Хэмилтона и остался четвертым. 

После финиша 22-летний гонщик был явно расстроен тем, что остался без призового кубка, а главным позитивом назвал то обстоятельство, что McLaren удавалось поддерживать темп, близкий к Red Bull Макса Ферстаппена. 

«В этот раз у меня было новое переднее крыло, которое прежде использовал Ландо. Оно реально классное, – сказал австралиец. – Это же касается и еще пары новинок. 

Очень здорово осознавать, на какой уровень мы вышли. А ведь у нас готовятся и другие обновления. Нет сомнения, что нам удалось сделать серьезный шаг вперед. Это касается и квалификационного круга, но больше всего прогресс виден именно в гоночной конфигурации. 

Перед стартом я опасался, что что-то может сработать в обратную сторону, у нас уже случалось такое. Но в этот раз мы точно были сильнее, чем в Австрии – и это очень здорово. 

Даже немного досадно, что я остался только четвертым. Мы так долго претендовали на подиум, но нам немного не повезло с машиной безопасности. Но я даже рад, что испытываю неудовлетворение от четвертого места. В начале сезона нас огорчали совсем другие вещи».

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После старта: впереди Ландо Норрис, McLaren MCL60, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Говоря о том, что он испытывал, сражаясь в после старта с Максом Ферстаппеном, Пиастри отметил: «Если честно, это очень увлекает. Когда мы начали движение, я подумал: "Так, надо сделать максимум возможного". Но мне, к сожалению, не хватило места.  

Но самыми интересными стали несколько следующих кругов, когда мне удавалось держаться за ним вплотную. Да и затем, вплоть до самого финиша, ситуация вовсе не выглядела такой, что он тупо быстрее нас. 

Это очень здорово, сегодня мы объективно были вторыми по скорости и превзошли собственные ожидания. Приятно оказаться среди лидеров». 

Он добавил: «Мы сделали все, что было в наших силах – оторвались от тех, кто был сзади. К сожалению, позади машины безопасности мне не хватило всего секунды [чтобы удержаться третьим].

Это немного обидно. Но могу лишь повторить – я невероятно рад, что расстраиваюсь четвертому месту».

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Дополнительная информация: Мэтт Кью

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