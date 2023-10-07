Пиастри и Норрис принесли McLaren первый стартовый ряд спринта в Катаре

Квалификация спринта в Катаре началась с 20-минутной задержкой и прошла под знаком постоянного удаления кругов из протокола за нарушение гонщиками пределов трассы. Этот фактор сказался на итоговых результатах едва ли меньше, чем чистая скорость.

Как и всегда, сегменты были более короткими, чем в традиционных квалификациях, а состав шин – фиксированным. В двух первых частях разрешено было использовать средний состав Medium (C2), в финале – мягкий Soft (C1).

Решающая 8-минутка началась с того, что Максу Ферстаппену не засчитали время 1:24.5. «Это точно?» – спросил он и получил утвердительный ответ. Лидерство с разницей в 0,039 секунды тем временем захватили пилоты McLaren.

Под клетчатым флагом действующий чемпион остановился в 0,110 от результата Ландо Норриса, сам британец не смог улучшить из-за ошибки в финальном повороте, а вот Оскар Пиастри проехал за 1:24.454 и обеспечил себе поул сегодняшнего спринта.

Для молодого австралийца это первый подобный успех в карьере. Ранее он не провел на катарской трассе ни одного официального соревнования.

Джордж Расселл вновь займет один ряд с Максом, гонщик Mercedes показал четвертое время (+0,378). Пилоты Ferrari отстали гораздо сильнее, им предстоит начинать борьбу пятым и шестым. Шарль Леклеру также не засчитали первую быструю попытку, и под клетчатым флагом он проехал медленнее Карлоса Сайнса.

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Нико Хюлькенберг из Haas уступил пилотам Скудерии меньше одной десятой, а Серхио Перес потерял вторую попытку из-за выезда за белую линию и будет стартовать восьмым. Шансов на то, что мексиканец отложит коронацию Макса до главной гонки, теперь почти не осталось.

Фернандо Алонсо и Эстебан Окон не сумели удержаться в границах трассы по ходу единственного быстрого круга, потому займут пятый ряд. При этом по времени испанец из Aston Martin показал пятую скорость.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

С третьего на 12-е

Как и в пятницу, второй сегмент не обошелся без потерь среди лидеров. В главной квалификации на этой стадии выбыли из борьбы Карлос Сайнс с Серхио Пересом, а в спринтерской не повезло Льюису Хэмилтону.

Днем ранее пилот Mercedes добился отличного третьего результата, но в этот раз, отстав от лучшего результата ровно на секунду, остался только 12-м.

Пьер Гасли и вовсе не прошел дальше с отставанием 0,739, также на этой стадии квалификация завершилась для Лиама Лоусона и обоих пилотов Alfa Romeo.

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Вновь без Лэнса

Накануне Лэнс Стролл был буквально в ярости, не сумев продолжить борьбу во втором сегменте квалификации. Однако в субботу все усилия канадца тоже не принесли результата: гонщик Aston Martin ошибся и выехал с трассы на решающем круге, после чего остался 16-м.

Также дальше не прошли оба пилота Williams (Логан Сарджент вовсе не показал зачетного времени без нарушения правил), слишком часто выезжавший за белую линию Юки Цунода и Кевин Магнуссен.

Отчет дополняется

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В последний раз два пилота McLaren стартовали с первого ряда на бразильском Гран При 2012 года – это были Льюис Хэмилтон и Дженсон Баттон.

Результаты квалификации спринта Гран При Катара

Поз. Гонщик / Команда Машина Время / Отст. 1 Оскар Пиастри McLaren 1'24.454 2 Ландо Норрис McLaren +0.082 3 Макс Ферстаппен Red Bull Racing +0.192 4 Джордж Расселл Mercedes +0.387 5 Карлос Сайнс Ferrari +0.701 6 Шарль Леклер Ferrari +0.793 7 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team +0.866 8 Серхио Перес Red Bull Racing +0.928 9 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing 10 Эстебан Окон Alpine 11 Пьер Гасли Alpine +1.232 12 Льюис Хэмилтон Mercedes +1.508 13 Валттери Боттас Alfa Romeo +1.782 14 Лиам Лоусон AlphaTauri +2.130 15 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo +30.092 16 Лэнс Стролл Aston Martin Racing +2.395 17 Алекс Элбон Williams +2.408 18 Юки Цунода AlphaTauri +2.472 19 Кевин Магнуссен Haas F1 Team +2.984 20 Логан Сарджент Williams +41.287