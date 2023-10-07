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Пиастри и Норрис принесли McLaren первый стартовый ряд спринта в Катаре

Два гонщика наглядно продемонстрировали скорость оранжевых машин и отчасти поквитались с Фортуной за пятничную потерю позиций

Александр Кабановский
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Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Квалификация спринта в Катаре началась с 20-минутной задержкой и прошла под знаком постоянного удаления кругов из протокола за нарушение гонщиками пределов трассы. Этот фактор сказался на итоговых результатах едва ли меньше, чем чистая скорость. 

Как и всегда, сегменты были более короткими, чем в традиционных квалификациях, а состав шин – фиксированным. В двух первых частях разрешено было использовать средний состав Medium (C2), в финале – мягкий Soft (C1).

Решающая 8-минутка началась с того, что Максу Ферстаппену не засчитали время 1:24.5. «Это точно?» – спросил он и получил утвердительный ответ. Лидерство с разницей в 0,039 секунды тем временем захватили пилоты McLaren. 

Под клетчатым флагом действующий чемпион остановился в 0,110 от результата Ландо Норриса, сам британец не смог улучшить из-за ошибки в финальном повороте, а вот Оскар Пиастри проехал за 1:24.454 и обеспечил себе поул сегодняшнего спринта. 

Для молодого австралийца это первый подобный успех в карьере. Ранее он не провел на катарской трассе ни одного официального соревнования.

Джордж Расселл вновь займет один ряд с Максом, гонщик Mercedes показал четвертое время (+0,378). Пилоты Ferrari отстали гораздо сильнее, им предстоит начинать борьбу пятым и шестым. Шарль Леклеру также не засчитали первую быструю попытку, и под клетчатым флагом он проехал медленнее Карлоса Сайнса. 

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

 Нико Хюлькенберг из Haas уступил пилотам Скудерии меньше одной десятой, а Серхио Перес потерял вторую попытку из-за выезда за белую линию и будет стартовать восьмым. Шансов на то, что мексиканец отложит коронацию Макса до главной гонки, теперь почти не осталось. 

Фернандо Алонсо и Эстебан Окон не сумели удержаться в границах трассы по ходу единственного быстрого круга, потому займут пятый ряд. При этом по времени испанец из Aston Martin показал пятую скорость.  

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

С третьего на 12-е

Как и в пятницу, второй сегмент не обошелся без потерь среди лидеров. В главной квалификации на этой стадии выбыли из борьбы Карлос Сайнс с Серхио Пересом, а в спринтерской не повезло Льюису Хэмилтону. 

Днем ранее пилот Mercedes добился отличного третьего результата, но в этот раз, отстав от лучшего результата ровно на секунду, остался только 12-м. 

Пьер Гасли и вовсе не прошел дальше с отставанием 0,739, также на этой стадии квалификация завершилась для Лиама Лоусона и обоих пилотов Alfa Romeo. 

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Вновь без Лэнса

Накануне Лэнс Стролл был буквально в ярости, не сумев продолжить борьбу во втором сегменте квалификации. Однако в субботу все усилия канадца тоже не принесли результата: гонщик Aston Martin ошибся и выехал с трассы на решающем круге, после чего остался 16-м. 

Также дальше не прошли оба пилота Williams (Логан Сарджент вовсе не показал зачетного времени без нарушения правил), слишком часто выезжавший за белую линию Юки Цунода и Кевин Магнуссен. 

Отчет дополняется

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В последний раз два пилота McLaren стартовали с первого ряда на бразильском Гран При 2012 года – это были Льюис Хэмилтон и Дженсон Баттон. 

Результаты квалификации спринта Гран При Катара

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 Australia Оскар ПиастриMcLaren 1'24.454
2 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren +0.082
3 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing +0.192
4 United Kingdom Джордж РасселлMercedes +0.387
5 Spain Карлос СайнсFerrari +0.701
6 Monaco Шарль ЛеклерFerrari +0.793
7 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team +0.866
8 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing +0.928
9 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing  
10 France Эстебан ОконAlpine  
11 France Пьер ГаслиAlpine +1.232
12 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes +1.508
13 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo +1.782
14 New Zealand Лиам ЛоусонAlphaTauri +2.130
15 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo +30.092
16 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing +2.395
17 Thailand Алекс ЭлбонWilliams +2.408
18 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri +2.472
19 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team +2.984
20 United States Логан СарджентWilliams +41.287
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