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Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…

После лучшего результата в карьере австралиец из McLaren признал, что ему нечего было противопоставить Максу Ферстаппену

Мэтт Кью
Автор:
Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

После того, как Оскару Пиастри не хватило всего одной сотой секунды, чтобы уже в дебютном сезоне выиграть квалификацию, молодой пилот стартовал в спринте Гран При Бельгии вторым – и после насыщенных 11 кругов завершил дистанцию на той же позиции

В момент старта за машиной безопасности Оскар стал одним из тех, кто сразу поехал менять дождевые шины на промежуточные. Это дало ему возможность впервые в недолгой карьере стать лидером гонки Ф1. 

Пиастри даже удерживался какое-то время впереди Макса Ферстаппена, однако авария Фернандо Алонсо и новая нейтрализация позволили голландцу провести атаку на рестарте и выйти вперед. 

«Мы делали все, что в наших силах, – сказал Оскар после финиша на лучшем в карьере втором месте. – При первой возможности сменили шины, лидировали несколько кругов. Но Максу невозможно что-то противопоставить».

Он добавил: «А я-то рассчитывал, что машина безопасности мне только поможет. Ведь благодаря ей мне можно было несколько кругов не заботиться о том, как сдержать Макса.

Когда я взглянул в зеркала после первого поворота [на рестарте], мне показалось, что я все сделал неплохо. Но когда мы поднялись вверх из Красной воды, он уже практически обошел меня. На прямой я уже ничего не мог поделать». 

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Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Для McLaren этот призовой финиш стал уже третьим подряд после вторых мест Ландо Норриса в Британии и Венгрии. 

«Конечно, работы еще много, – сказал Пиастри. – Но я очень доволен тем, что получилось. Если не принимать в расчет Макса, наш темп сегодня был весьма неплох. Так что могу лишь поблагодарить команду. 

Три последних уик-энда получились совсем не похожими на предыдущие. Машина поехала просто здорово. Останавливаться нельзя, но сейчас мы явно движемся вверх. 

Куда приятнее выступать вот так и лидировать в гонке. Я надолго запомню этот день».

Финиш на втором месте позволил Оскару обойти по очкам Эстебана Окона и войти в десятку общего зачета Ф1. 

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