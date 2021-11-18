Пиастри приготовился провести 2022 год без гонок

На этой неделе Оскар Пиастри стал официальным резервистом команды из Энстоуна, что одновременно положило конец его надеждам получить место призового гонщика Alfa Romeo.

Изначально программа австралийца, менеджером которого является Марк Уэббер, была рассчитана на два сезона в Ф3 и еще два в Ф2. Однако в первой из серий он стал чемпионом уже в дебюте, выступая за Prema. Сейчас, за два этапа до конца сезона в Формуле 2, Пиастри лидирует в общем зачете с перевесом в 36 очков.

Если Оскар выиграет титул, то по правилам молодежной серии не сможет остаться в ней еще на год. Общаясь с журналистами в медиа-день накануне Гран При Катара, он признал, что готовится провести 2022 год вообще без гонок.

«Сейчас я полагаю, что нет, – ответил пилот на вопрос о том, будет ли выступать где-то в новом сезоне. – Я хочу сконцентрироваться на попадании в Ф1. Думаю, если как можно чаще появляться в паддоке с Alpine, даже не участвуя в гонках, это очень поможет мне продвинуться к своей цели.

Да, я буду скучать без гонок, но мне надо смотреть на общую картину и прежде всего нацеливаться на попадание в Ф1».

Он добавил: «Проводить еще год в Формуле 2 я в любом случае не хочу».

Действующий контракт Эстебана Окона с Alpine является многолетним, тогда как соглашение с Фернандо Алонсо истекает в конце 2022 года.

Пиастри рассказал, что сейчас они с командой работают над «весьма насыщенной тестовой программой», которая «позволит как можно чаще оказываться за рулем».

«Да, это не гонки, – сказал 20-летний напарник Роберта Шварцмана. – Но скажу еще раз: они бы лишь отвлекали меня от тех возможностей, которые работа с Alpine открывает в паддоке Ф1. Собственно, потому они мне и не особенно интересны.

Мне самому странно говорить такое, но я действительно не стремлюсь гоняться и хочу полностью сосредоточиться на роли резервного пилота, а не развлекаться в каких-то соревнованиях и отвлекаться от Ф1».

Со следующего сезона Формулы 1 команды обязаны будут как минимум дважды за сезон привлекать к тренировкам Гран При молодых пилотов.

«Об этом, конечно, много разговоров, но никакой конкретики у меня пока нет, – признался Пиастри. – Не знаю, сколько именно раз смогу сесть за руль. Но мне кажется, резервный пилот как раз и нужен для этих молодежных сессий».

После окончания нынешнего сезона Ф1 на трассе в Абу-Даби также пройдут тесты новичков, на которых австралиец наверняка сможет поработать в составе Alpine.

Заключительные этапы Формулы 2 пройдут 4-5 и 11-12 декабря.