Пиастри: Alpine обещает дать мне полную загрузку на весь сезон

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За последние три года Оскар Пиастри выиграл три чемпионских титула подряд, каждый раз переходя на более высокий уровень. В 2021 году он стал чемпионом Формулы 2, однако места боевого пилота в Формуле 1 для австралийца не нашлось. В результате Пиастри стал резервным гонщиком Alpine.

При этом чемпион Ф2 отказался искать варианты провести год в каком-нибудь ином чемпионате, совмещая это с работой в Alpine. В разговоре с австралийской прессой он пояснил, почему это невозможно.

«Несмотря на то, что я не проведу сезон как основной пилот, у меня намечается довольно много работы, большая программа тестов, – цитирует Пиастри издание Auto Action. – В последние годы в Формуле 1 было не так много молодых резервистов, ну или по крайней мере помимо молодых пилотов у команд на запасных ролях были и опытные гонщики. Так что теперь вся работа на мне.

Сам этот факт говорит о моей предстоящей загруженности в Alpine. К тому же нас ждет и правда много тестов. Полагаю, давно у новичка в Формуле 1 не было столько тестов по ходу сезона. Речь о ряде напряженных тестовых дней, а может быть мне придется и заменить боевого пилота в гонке.

Мое физическое присутствие точно потребуется на каждом заокеанском Гран При. Мы еще решаем с командой, нужен ли я буду на каждой европейской гонке, но и такое возможно. Так что по правде сказать, если бы я параллельно выступал в другой гоночной серии, то это было бы трудно совмещать».