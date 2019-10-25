Веселый череп и цветочки. Норрис показал шлем для этапа в Мехико

Гран При Мексики традиционно проходит в дни одного из самых популярных в стране праздников, Дня мертвых. Именно его выбрал в качестве темы для оформления своего шлема Ландо Норрис. Гонщик McLaren дополнил традиционную ливрею местными орнаментами, а в задней части разместил изображение большого улыбающегося черепа.

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