Петров заразился коронавирусом
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Первый российский пилот Формулы 1 сообщил, что его анализ на COVID-19 оказался положительным
Невеселой новостью Виталий Петров поделился в социальных сетях. По словам призера Гран При Австралии 2011 года, который сейчас находится у себя дома в Выборге, все началось с легкой боли в горле, продолжилось температурой – а после потери запахов диагноз стал очевидным.
«Вроде бы болезнь проходит без осложнений, – написал Виталий. – Чувствую себя хорошо. Гуляю по часу в лесу каждый день».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Виталий Петров
|Автор
|Александр Кабановский
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Петров заразился коронавирусом
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