Петров заразился коронавирусом

Невеселой новостью Виталий Петров поделился в социальных сетях. По словам призера Гран При Австралии 2011 года, который сейчас находится у себя дома в Выборге, все началось с легкой боли в горле, продолжилось температурой – а после потери запахов диагноз стал очевидным.

«Вроде бы болезнь проходит без осложнений, – написал Виталий. – Чувствую себя хорошо. Гуляю по часу в лесу каждый день».