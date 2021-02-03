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Петров заразился коронавирусом

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Петров заразился коронавирусом
Автор:
, Ответственный редактор

Первый российский пилот Формулы 1 сообщил, что его анализ на COVID-19 оказался положительным

Невеселой новостью Виталий Петров поделился в социальных сетях. По словам призера Гран При Австралии 2011 года, который сейчас находится у себя дома в Выборге, все началось с легкой боли в горле, продолжилось температурой – а после потери запахов диагноз стал очевидным. 

 «Вроде бы болезнь проходит без осложнений, – написал Виталий. – Чувствую себя хорошо. Гуляю по часу в лесу каждый день».

 
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Виталий Петров
Автор Александр Кабановский

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