Петров вышел из судей ГП Португалии из-за убийства отца

На Гран При Португалии Виталий Петров дебютировал в качестве стюарда этапа Формулы 1. Однако отработать на гонке Петров не сможет в связи с личной утратой.

Сегодня стало известно об убийстве отца гонщика Александра Петрова. Сообщается, что он был застрелен у себя дома.

FIA объявила, что Петров вышел из состава судей. Его место занял Бруно Коррейя, водитель машины безопасности в Формуле Е.