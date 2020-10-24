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Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Петров вышел из судей ГП Португалии из-за убийства отца

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Петров вышел из судей ГП Португалии из-за убийства отца
Автор:
, редактор

Первый российский пилот Формулы 1 понес личную утрату

На Гран При Португалии Виталий Петров дебютировал в качестве стюарда этапа Формулы 1. Однако отработать на гонке Петров не сможет в связи с личной утратой.

Сегодня стало известно об убийстве отца гонщика Александра Петрова. Сообщается, что он был застрелен у себя дома.

FIA объявила, что Петров вышел из состава судей. Его место занял Бруно Коррейя, водитель машины безопасности в Формуле Е.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Виталий Петров
Автор Иван Матушкин

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