Петров вышел из судей ГП Португалии из-за убийства отца
Поделились
Комментарии
Первый российский пилот Формулы 1 понес личную утрату
На Гран При Португалии Виталий Петров дебютировал в качестве стюарда этапа Формулы 1. Однако отработать на гонке Петров не сможет в связи с личной утратой.
Сегодня стало известно об убийстве отца гонщика Александра Петрова. Сообщается, что он был застрелен у себя дома.
FIA объявила, что Петров вышел из состава судей. Его место занял Бруно Коррейя, водитель машины безопасности в Формуле Е.
Читайте также:
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Пилоты
|Виталий Петров
|Автор
|Иван Матушкин
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Петров вышел из судей ГП Португалии из-за убийства отца
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
Слайд-шоу