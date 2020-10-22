Петров впервые выступит судьей на Гран При Формулы 1

Россиянин Виталий Петров впервые выступит в качестве стюарда на Гран При Формулы 1. Он вошел в тройку судей на Гран При Португалии, который пройдет на этой неделе. Компанию Петрову составят организатор FIA из США Тим Майер и постоянный член совета стюардов FIA Фелкис Холтер.

Петров был первым российским пилотом Формулы 1 и первым обладателем подиума. Он провел в чемпионате три сезона и его лучшим результатом стало десятое место в личном зачете в 2011 году.

Гран При Португалии впервые в истории пройдет на трассе в Алгарве с 23 по 25 октября.