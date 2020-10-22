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Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Петров впервые выступит судьей на Гран При Формулы 1

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Петров впервые выступит судьей на Гран При Формулы 1
Автор:
, редактор

Российский пилот рассудит всех в Алгарве

Россиянин Виталий Петров впервые выступит в качестве стюарда на Гран При Формулы 1. Он вошел в тройку судей на Гран При Португалии, который пройдет на этой неделе. Компанию Петрову составят организатор FIA из США  Тим Майер и постоянный член совета стюардов FIA Фелкис Холтер.

Петров был первым российским пилотом Формулы 1 и первым обладателем подиума. Он провел в чемпионате три сезона и его лучшим результатом стало десятое место в личном зачете в 2011 году. 

Гран При Португалии впервые в истории пройдет на трассе в Алгарве с 23 по 25 октября.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии Билеты
Пилоты Виталий Петров
Автор Иван Матушкин

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