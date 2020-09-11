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Формула 1 / Гран При Тосканы / Новость

Петров: В Муджелло тебя всегда немного слепит

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Петров: В Муджелло тебя всегда немного слепит
Автор:
, Главный редактор

По мнению первого российского пилота Формулы 1, на трассе Гран При Тосканы гонщикам будет непросто держаться друг за другом – и тем более обгонять

Езда на болиде Ф1 по трассе в Муджелло доставит удовольствие гонщикам – но ее конфигурация может не лучшим образом сказать на увлекательности гонки. Об этом Motorsport.com рассказал Виталий Петров.

Первый российский пилот Формулы 1 не раз приезжал на трассу в Тоскане во время выступлений в младших формулах – в частности, в 2006 году Виталий выиграл одну из гонок на этапе европейской Формулы 3000.

«Трасса в Муджелло, мне кажется, может смело входить в рейтинг трех лучших трасс в мире. Думаю, что многие гонщики согласятся с этим, – рассказал пилот программы SMP Racing. – И вообще все, кто ездил по ней. Там очень быстрые повороты, так называемые эски, которые важно проезжать очень четко. Причем большую роль играет не то, как быстро зайти, а то, как подготовить машину для выхода из поворота. Потому что если ты допустишь какую-то малейшую ошибку на входе – перетормозишь, слишком быстро заедешь или, наоборот, чуть медленнее, то выход из эски получится слишком медленным, и ты потеряешь колоссально много времени.

И это надо делать на протяжении всей гонки, чтобы показывать хорошее время на круге. Также там есть и быстрые повороты с отрицательным уклоном, есть закрытые повороты, где ты не видишь апекс, и надо сначала пристреляться к ним.

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Трасса находится в горах, и сначала ты разгоняешься вниз по прямой, затем начинаешь подниматься, в середине дистанции спускаешься вниз и потом в быстрых поворотах опять поднимаешься. Положение солнца может варьироваться в зависимости от погодных условий: сверху вниз или снизу вверх. И всегда тебя немного слепит – поэтому тяжело попадать в апекс.

Трасса рабочая и обгонять на всей ее протяженности сложно. Единственный вариант – выход из последнего поворота на стартовую прямую, которая достаточно длинная. Думаю, с DRS мы можем такое увидеть. С другой стороны, если автомобили находятся на одном комплекте резины, на более свежем, то удержаться даже позади быстро идущей машины будет не так просто. Потому что когда автомобиль едет в быстрых поворотах, то, соответственно, второму очень сложно удержаться в потоке ветра за ним. И это приводит к тому, что к последнему повороту он может быть не так близко, чтобы успеть произвести обгон уже к первому повороту. Но все это мы увидим совсем скоро, поэтому жду с нетерпением гонку.

Думаю, прижимная сила здесь будет чуть больше, чем в Сильверстоуне, потому что там много прямиков, и больше, чем в Спа, где первый и второй сектора тоже очень важны. В принципе, в Муджелло первый и второй сектора быстрые и очень важно иметь хорошую прижимную силу, чтобы можно было ехать быстро в поворотах.

Мне просто нравится трасса: комбинация поворотов, то, что нельзя здесь слишком сильно атаковать вход в поворот и важно думать о выходе из него. Нравится, что здесь есть большой перепад высот, которые делают ее увлекательной, сложной, интересной. Сначала едешь вниз, потом наверх, потом опять вниз. Из-за этого многие повороты не видны».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Пилоты Виталий Петров
Автор Кирилл Качнов

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