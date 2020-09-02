Петров про уход Квята из AlphaTauri: Он может переломить ситуацию

В последнее время появились слухи о том, что российский гонщик Даниил Квят в конце сезона лишится своего места в AlphaTauri. Почвой для слухов стали слова босса команды Франца Тоста о желании дать шанс в Формуле 1 юниору Юки Цуноде.

Топлива слухам добавило недовольство результатами Квята, которое высказал советник Red Bull Хельмут Марко. Однако первый российский пилот Ф1 Виталий Петров считает, что пока у Даниила есть шансы изменить ход событий.

«Не думаю, что замена Квята на другого пилота произойдет в этом сезоне, – сказал Петров «Известиям». – Он [сезон] сам по себе скомканный, нужно досмотреть до его конца, результаты могут быть разные. А слухи о заменах в Формуле 1 были всегда, когда есть однолетний контракт. Сезон длинный думаю, Даня еще может переломить ситуацию. Надо подождать несколько гонок

Я понимаю тревогу болельщиков за Квята. Но как пилот, который ездил в Формуле 1, понимаю, как много нюансов скрыто от широкой публики. Мы не знаем даже половины происходящего. Очень много такого, что могут сказать только руководители команды или сам Даня – проблема в нем самом или внешних фактах, настройках. Наверное, всю правду Даня даже не может сказать, памятуя о контракте».