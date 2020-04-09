Петров привез продукты пенсионерам

Виталий Петров присоединился к волонтерам общественного объединения «Фаворит Выборг», чтобы доставить продукты первой необходимости людям старшего поколения. Экс-пилот Формулы 1 отправился к ветеранам спорта. Пока Петров выполнял робязанности курьера, он носил маску и медицинские перчатки.

Виталий Петров провел в Формуле 1 три сезона: в 2010 и 2011 году россиянин выступал за Renault, чемпионат-2012 он провел в Caterham. После этого Петров принимал участие в серии DTM, а также стартовал в «24 часах Ле-Мана».