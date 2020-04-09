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Петров привез продукты пенсионерам
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9 апр. 2020 г., 18:20
Бывший гонщик Формулы 1 Виталий Петров решил помочь выборгским ветеранам спорта и доставил им домой продукты
Виталий Петров присоединился к волонтерам общественного объединения «Фаворит Выборг», чтобы доставить продукты первой необходимости людям старшего поколения. Экс-пилот Формулы 1 отправился к ветеранам спорта. Пока Петров выполнял робязанности курьера, он носил маску и медицинские перчатки.
Виталий Петров провел в Формуле 1 три сезона: в 2010 и 2011 году россиянин выступал за Renault, чемпионат-2012 он провел в Caterham. После этого Петров принимал участие в серии DTM, а также стартовал в «24 часах Ле-Мана».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Виталий Петров
Петров привез продукты пенсионерам
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