Petrobras решила расторгнуть сделку с McLaren
По данным Motorsport.com, в ближайшие дни бразильская нефтяная компания Petrobras и команда McLaren официально объявят о прекращении сотрудничества.
В 2018 году команда McLaren заключила контракт с компанией Petrobras, сумма которого оценивалась в 200 миллионов долларов. Бразильский нефтяной гигант стал поставщиком топлива и смазочных материалов, а также должен был оказывать команде финансовую поддержку.
Но в мае этого года президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что Petrobras, которая на 64 процента принадлежит бразильскому правительству, должна будет расторгнуть контракт с британским коллективом.
На этой неделе Министерство экономики Бразилии опубликовало документы, согласно которым соглашение (названное при этом «неоправданным») уже расторгнуто. По имеющейся у Motorsport.com информации, McLaren подтвердит факт прекращения сотрудничества в ближайшее время.
Пока же команда отказывается комментировать новости о разрыве с Petrobras, ссылаясь на «коммерческую конфиденциальность» этого вопроса.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Petrobras решила расторгнуть сделку с McLaren
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