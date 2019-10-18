Petrobras решила расторгнуть сделку с McLaren

В 2018 году команда McLaren заключила контракт с компанией Petrobras, сумма которого оценивалась в 200 миллионов долларов. Бразильский нефтяной гигант стал поставщиком топлива и смазочных материалов, а также должен был оказывать команде финансовую поддержку.

Но в мае этого года президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что Petrobras, которая на 64 процента принадлежит бразильскому правительству, должна будет расторгнуть контракт с британским коллективом.

На этой неделе Министерство экономики Бразилии опубликовало документы, согласно которым соглашение (названное при этом «неоправданным») уже расторгнуто. По имеющейся у Motorsport.com информации, McLaren подтвердит факт прекращения сотрудничества в ближайшее время.

Пока же команда отказывается комментировать новости о разрыве с Petrobras, ссылаясь на «коммерческую конфиденциальность» этого вопроса.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл