Предыдущая / Ферстаппен потеряет в Спа пять стартовых позиций после замены коробки передач Следующая / Технический брифинг: McLaren попробовала повторить идею Red Bull с DRS
Формула 1 Новость

Пэт Фрай возглавит технический штаб Williams F1

Как стало известно Motorsport.com, опытный конструктор, до недавнего времени работавший в Alpine, усилит команду из Гроу

Адам Купер
Автор:
Пэт Фрай, глава технического штаба Alpine F1 Team

По информации заслуживающих доверие источников, официально новость подтвердят по ходу Гран При Бельгии – скорее всего, уже в пятницу. Работу в Williams Фрай начнет уже в этом году.

У команды не было технического лидера с того момента, как зимой вслед за бывшим руководителем Йостом Капито ее покинул Франсуа Ксавье-Демезон, занимавший пост технического директора. 

Новый глава Williams Джеймс Воулз изначально подчеркнул, что не станет спешить с выбором нового специалиста на ответственный пост и постарается найти того, кто по-настоящему поможет команде своими знаниями. 

Дополнение: после окончания первой тренировки бельгийского Гран При Williams выпустила официальное сообщение о контракте с британским конструктором. Тот начнет работу с 1 ноября. 

59-летний Пэт Фрай пришел в Ф1 в 1987 году, он дебютировал в Benetton, где занимался активной подвеской, а в первой половине 90-х успел поработать в McLaren с Айртоном Сенной. Оставшись в команде, он прошел путь по карьерной лестнице до главного конструктора – и, в частности, построил чемпионскую машину Льюиса Хэмилтона для сезона-2007.

С 2010-го британец перебрался в Ferrari, откуда ушел через четыре года после неудач Скудерии на старте гибридной эры. За этим последовали работа в Manor и недолгое возвращение в McLaren.

C 2020 года Пэт возглавлял конструкторский штаб Renault/Alpine. Источники говорят, что пока он сохраняет этот пост, но продолжение сотрудничества в любом случае было под вопросом из-за серьезной реорганизации в Энстоуне.

Williams сейчас занимает седьмую строчку в Кубке конструкторов, недавний Гран При Канада Алекс Элбон завершил на седьмой позиции.   

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Ферстаппен потеряет в Спа пять стартовых позиций после замены коробки передач

Технический брифинг: McLaren попробовала повторить идею Red Bull с DRS
Адам Купер Больше от
Адам Купер
Комиссия Ф1 сохранила «грелки» для шин на 2024 год

Комиссия Ф1 сохранила «грелки» для шин на 2024 год

Формула 1
Гран При Бельгии

Комиссия Ф1 сохранила «грелки» для шин на 2024 год Комиссия Ф1 сохранила «грелки» для шин на 2024 год

Alpine уволила Сафнауэра с поста главы команды Ф1

Alpine уволила Сафнауэра с поста главы команды Ф1

Формула 1
Гран При Бельгии

Alpine уволила Сафнауэра с поста главы команды Ф1 Alpine уволила Сафнауэра с поста главы команды Ф1

Мнение: почему простая задумка FIA с брызговиками внезапно оказалась сложной

Мнение: почему простая задумка FIA с брызговиками внезапно оказалась сложной

Формула 1

Мнение: почему простая задумка FIA с брызговиками внезапно оказалась сложной Мнение: почему простая задумка FIA с брызговиками внезапно оказалась сложной

Williams Больше от
Williams
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии

Формула 1
Гран При Венгрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии

Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Бельгии

Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Прайм
Прайм
Формула 1
Гран При Бразилии

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое важное:

«Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения

«Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения

F1 Формула 1
Гран При Бельгии

«Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения «Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения

Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом

Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом

FE Формула E
Лондон II

Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом

Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…

Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…

F1 Формула 1
Гран При Бельгии

Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет… Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…

Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом

Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом

F1 Формула 1
Гран При Бельгии

Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.