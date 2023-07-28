Пэт Фрай возглавит технический штаб Williams F1
Как стало известно Motorsport.com, опытный конструктор, до недавнего времени работавший в Alpine, усилит команду из Гроу
По информации заслуживающих доверие источников, официально новость подтвердят по ходу Гран При Бельгии – скорее всего, уже в пятницу. Работу в Williams Фрай начнет уже в этом году.
У команды не было технического лидера с того момента, как зимой вслед за бывшим руководителем Йостом Капито ее покинул Франсуа Ксавье-Демезон, занимавший пост технического директора.
Новый глава Williams Джеймс Воулз изначально подчеркнул, что не станет спешить с выбором нового специалиста на ответственный пост и постарается найти того, кто по-настоящему поможет команде своими знаниями.
Дополнение: после окончания первой тренировки бельгийского Гран При Williams выпустила официальное сообщение о контракте с британским конструктором. Тот начнет работу с 1 ноября.
59-летний Пэт Фрай пришел в Ф1 в 1987 году, он дебютировал в Benetton, где занимался активной подвеской, а в первой половине 90-х успел поработать в McLaren с Айртоном Сенной. Оставшись в команде, он прошел путь по карьерной лестнице до главного конструктора – и, в частности, построил чемпионскую машину Льюиса Хэмилтона для сезона-2007.
С 2010-го британец перебрался в Ferrari, откуда ушел через четыре года после неудач Скудерии на старте гибридной эры. За этим последовали работа в Manor и недолгое возвращение в McLaren.
C 2020 года Пэт возглавлял конструкторский штаб Renault/Alpine. Источники говорят, что пока он сохраняет этот пост, но продолжение сотрудничества в любом случае было под вопросом из-за серьезной реорганизации в Энстоуне.
Williams сейчас занимает седьмую строчку в Кубке конструкторов, недавний Гран При Канада Алекс Элбон завершил на седьмой позиции.
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