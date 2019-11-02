Пэт Фрай вернется в Renault

Пэт Фрай станет новым лидером технического департамента в команде из Энстоуна. В прошлом году Фрай пришел в McLaren и помогал команде в переходный момент, когда ее новый технический директор Джеймс Ки еще не мог приступить к работе. Англичанин покинул Уокинг летом 2019-го.

Объявив о назначении Фрая, Renault выпустила короткий пресс-релиз, в котором сказано, что тот усилит техническую бригаду в Энстоуне. Конкретная должность Пэта названа не была. Предполагается, что он приступит к работе в 2020 году.

55-летний специалист первоначально присоединился к коллективу, который тогда еще был известен как Benetton, в 1987 году, и занимался разработкой систем активной подвески. В 1993-м Фрай перешел в McLaren, где работал гоночным инженером. Позже он участвовал в создании машин McLaren 2005, 2007, 2009 и 2011 годов. Покинув команду, Фрай работал в Ferrari, а затем в Manor.