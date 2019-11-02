Пэт Фрай вернется в Renault
Вслед за перестановками в отделе аэродинамики Renault объявила, что ее инженерный штаб усилит Пэт Фрай, который работал в команде с 1987 по 1993 год.
Пэт Фрай станет новым лидером технического департамента в команде из Энстоуна. В прошлом году Фрай пришел в McLaren и помогал команде в переходный момент, когда ее новый технический директор Джеймс Ки еще не мог приступить к работе. Англичанин покинул Уокинг летом 2019-го.
Объявив о назначении Фрая, Renault выпустила короткий пресс-релиз, в котором сказано, что тот усилит техническую бригаду в Энстоуне. Конкретная должность Пэта названа не была. Предполагается, что он приступит к работе в 2020 году.
55-летний специалист первоначально присоединился к коллективу, который тогда еще был известен как Benetton, в 1987 году, и занимался разработкой систем активной подвески. В 1993-м Фрай перешел в McLaren, где работал гоночным инженером. Позже он участвовал в создании машин McLaren 2005, 2007, 2009 и 2011 годов. Покинув команду, Фрай работал в Ferrari, а затем в Manor.
Читайте также:
Предыдущая новость
Бинотто поставил Ferrari цель – быть смелее
Следующая новость
Леклеру заменят мотор, штрафов не будет
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Денис Буденков
Пэт Фрай вернется в Renault
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта