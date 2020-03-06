Песок, бэнкинг, холмы. Посмотрите, как Ферстаппен едет по новому «Зандфорту»
Голландский гонщик первым из пилотов Формулы 1 опробовал реконструированный автодром в Нидерландах. Гран При на этой трассе пройдет 3 мая
Макс Ферстаппен стал первым человеком, который проехал по обновленному автодрому «Зандфорт» на автомобиле Формулы 1. Пилот вывел на трассу болид Red Bull RB8, который участвовал в Формуле 1 в 2012 году.
Гран При Нидерландов намечен на 3 мая 2020 года. Это будет первый этап Формулы 1 в этой стране с 1985 года. Специально для возвращения чемпионата мира гоночную трассу реконструировали. В частности, там переложили асфальт и сделали новый бэнкинг с углом наклона 18 градусов. Посмотрите, как Макс Ферстаппен проехал по трассе, расположенной на песчаных холмах у побережья Северного моря:
«Я всегда считал «Зандфорт» шикарной трассой, но бэнкинг выводит этот автодром на новый уровень, – рассказал Ферстаппен после полного круга. – Думаю, в бэнкинге пилоты смогут использовать множество разные траекторий – и это здорово. Траектории будут зависеть от состояния шин.
Если у вас будет новый комплект, то вы сможете проехать по самому короткому пути. Но если шины будут изношенными, то гонщикам придется следить за тем, чтобы они успешно вышли из поворота – а для этого им придется проезжать бэнкинг по верху.
Почему-то все считают, что этот поворот будет легким: дави газ в пол и проезжай. Но на самом деле гонщикам придется учитывать зону DRS и центробежные силы, которые возникают в таких виражах. Так что в итоге бэнкинг будет совсем не простым».
Гран При Нидерландов должен пройти с 1 по 3 мая. В местной прессе регулярно возникали сомнения в способности добраться до «Зандфорта» всем желающим из-за узости подъездных дорог. Чтобы избежать пробок и гарантированно прибыть на трассу вовремя, команды Формулы 1 Red Bull и AlphaTauri получили от местных властей особое разрешение проехать по пляжу вдоль Северного моря.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Нидерландов Билеты
|Местонахождение
|Зандфорт
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Джонатан Нобл
Песок, бэнкинг, холмы. Посмотрите, как Ферстаппен едет по новому «Зандфорту»
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