Песок, бэнкинг, холмы. Посмотрите, как Ферстаппен едет по новому «Зандфорту»

Макс Ферстаппен стал первым человеком, который проехал по обновленному автодрому «Зандфорт» на автомобиле Формулы 1. Пилот вывел на трассу болид Red Bull RB8, который участвовал в Формуле 1 в 2012 году.

Гран При Нидерландов намечен на 3 мая 2020 года. Это будет первый этап Формулы 1 в этой стране с 1985 года. Специально для возвращения чемпионата мира гоночную трассу реконструировали. В частности, там переложили асфальт и сделали новый бэнкинг с углом наклона 18 градусов. Посмотрите, как Макс Ферстаппен проехал по трассе, расположенной на песчаных холмах у побережья Северного моря:

«Я всегда считал «Зандфорт» шикарной трассой, но бэнкинг выводит этот автодром на новый уровень, – рассказал Ферстаппен после полного круга. – Думаю, в бэнкинге пилоты смогут использовать множество разные траекторий – и это здорово. Траектории будут зависеть от состояния шин.

Если у вас будет новый комплект, то вы сможете проехать по самому короткому пути. Но если шины будут изношенными, то гонщикам придется следить за тем, чтобы они успешно вышли из поворота – а для этого им придется проезжать бэнкинг по верху.

Почему-то все считают, что этот поворот будет легким: дави газ в пол и проезжай. Но на самом деле гонщикам придется учитывать зону DRS и центробежные силы, которые возникают в таких виражах. Так что в итоге бэнкинг будет совсем не простым».

Гран При Нидерландов должен пройти с 1 по 3 мая. В местной прессе регулярно возникали сомнения в способности добраться до «Зандфорта» всем желающим из-за узости подъездных дорог. Чтобы избежать пробок и гарантированно прибыть на трассу вовремя, команды Формулы 1 Red Bull и AlphaTauri получили от местных властей особое разрешение проехать по пляжу вдоль Северного моря.

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