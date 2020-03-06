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Песок, бэнкинг, холмы. Посмотрите, как Ферстаппен едет по новому «Зандфорту»
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
6 мар. 2020 г., 09:45

Голландский гонщик первым из пилотов Формулы 1 опробовал реконструированный автодром в Нидерландах. Гран При на этой трассе пройдет 3 мая

Макс Ферстаппен стал первым человеком, который проехал по обновленному автодрому «Зандфорт» на автомобиле Формулы 1. Пилот вывел на трассу болид Red Bull RB8, который участвовал в Формуле 1 в 2012 году.

Гран При Нидерландов намечен на 3 мая 2020 года. Это будет первый этап Формулы 1 в этой стране с 1985 года. Специально для возвращения чемпионата мира гоночную трассу реконструировали. В частности, там переложили асфальт и сделали новый бэнкинг с углом наклона 18 градусов. Посмотрите, как Макс Ферстаппен проехал по трассе, расположенной на песчаных холмах у побережья Северного моря:

«Я всегда считал «Зандфорт» шикарной трассой, но бэнкинг выводит этот автодром на новый уровень, – рассказал Ферстаппен после полного круга. – Думаю, в бэнкинге пилоты смогут использовать множество разные траекторий – и это здорово. Траектории будут зависеть от состояния шин.

Если у вас будет новый комплект, то вы сможете проехать по самому короткому пути. Но если шины будут изношенными, то гонщикам придется следить за тем, чтобы они успешно вышли из поворота – а для этого им придется проезжать бэнкинг по верху.

Почему-то все считают, что этот поворот будет легким: дави газ в пол и проезжай. Но на самом деле гонщикам придется учитывать зону DRS и центробежные силы, которые возникают в таких виражах. Так что в итоге бэнкинг будет совсем не простым».

Гран При Нидерландов должен пройти с 1 по 3 мая. В местной прессе регулярно возникали сомнения в способности добраться до «Зандфорта» всем желающим из-за узости подъездных дорог. Чтобы избежать пробок и гарантированно прибыть на трассу вовремя, команды Формулы 1 Red Bull и AlphaTauri получили от местных властей особое разрешение проехать по пляжу вдоль Северного моря.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Нидерландов Билеты
Местонахождение Зандфорт
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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