Вечером в понедельник состоялся первый в этом сезоне показ новой машины Формулы 1 – его провела команда McLaren. Традиционный отчет о мероприятии мы тоже опубликовали – а в этом материале решили собрать то, чем нам запомнился вчерашний вечер.

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Пожалуй, самым примечательным моментом презентации новой машины было… отсутствие на ней новой машины. Хотя McLaren не стала переводить мероприятие в онлайн-режим и главные герои вечера (как и в прошлом году) собрались в одном помещении на базе команды в Уокинге, ни стягивания покрывала с болида, ни торжественного выезда машины из-за кулис не произошло. MCL35M появился лишь в виде изображений на видеостене – а настоящая машина в этот момент уже прибыла в Сильверстоун, где сегодня пройдет съемочный день (за руль поочередно сядут оба пилота). Но, слава богу, за пару дней до этого человеку с камерой все-таки разрешили побегать вокруг автомобиля.

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Какие серьезные вещи стали известны на презентации:

1. На болидах и комбинезонах гонщиков нет логотипов Mercedes – хотя в предыдущие сезоны, когда команда использовала моторы Renault, символика французской марки на автомобилях и экипировки была; эксперты считают, что Mercedes просто не настаивает на использовании своих логотипов командами-клиентами – к примеру, их в прошлом году не было на Racing Point.

2. Контракт Даниэля Риккардо рассчитан на три года (раньше говорилось о многолетнем соглашении без указания конкретных сроков).

3. Ландо Норрис чувствует себя полностью восстановившимся после коронавируса, которым переболел в январе – и, чтобы прийти в форму, он в частности провел заезды на болиде Формулы 3.

А вот какие вещи были не слишком серьезными – но примечательными:

1. В отсутствие публики непосредственно на презентации организаторы вывели на видеостену картинки с веб-камер доброй сотни болельщиков из разных стран мира – как это делали организаторы MotoGP в прошлогодних телетрансляциях. Кстати, это решение неплохо выглядит вне зависимости от того, сколько публики в зале и действуют ли сейчас эпидемиологические ограничения. Было бы здорово, если бы гоночные команды и организаторы соревнований не забыли о нем внезапно и бесповоротно по окончании пандемии.

2. На той же стене показали видеопослания от находящихся в Австралии родителей Риккардо и его маленького племянника – неожиданно трогательный эпизод для мероприятия, где обычно громкие речи и лазерные шоу не оставляют места для сердечности и милоты.

По случаю австралиец вспомнил о своей первой гонке Формулы 1 – той, на которую он приехал в качестве болельщика: «Я был слишком мал, и сейчас особо не помню те события – но осталась фотография, когда я сплю на коленях у отца, который сидит на стартовой прямой. Очевидно, мы там оказались, когда во время церемонии награждения болельщиков выпускали на трассу. По-моему, дело было в 1992 году – и если я все правильно помню, у меня там кепка с именем Жана Алези на голове».

3. Из 50-ти минут презентации почти 10 было отдано ролику с походом пилотов за студию звукозаписи – там Даниэль и Риккардо поучаствовали в записи композиции, которая в этом сезоне должна стать чем-то вроде гимна McLaren. Как она будет звучать в итоге – понять не получилось, но в кадре гонщики среди прочего по ходу дела сочинили и зачитали рэп-строчки с упоминанием о пульсе в шее и о том, что в первом повороте все будет непросто.

А вот какие цитаты нам запомнились:

Ведущая церемонии Натали Пинкэм в беседе с Риккардо:

- Вы с Заком оба любите красное вино – наверное, это тоже помогло вам договориться.

Риккардо о переговорах по контракту, во время которых он находился на семейной ферме на западе Австралии:

- Там были мои папа с мамой, мой менеджер и мой тренер – но если бы мне потребовался совет еще от кого-нибудь – оставалось идти за ним к овце или какому-нибудь другому животному.

Диалог Норриса и сотрудника студии звукозаписи:

- Я часто слушаю по кругу песню, называется «Черепаха».

- Отлично: приходят два самых быстрых парня, которых я встречал в своей жизни – и выясняется, что им нравится песня о черепахе!

Норрис и Риккардо обсуждают музыкальный эпизод презентации:

- Было время, я в школе поигрывал на гитаре, четыре аккорда неплохо брал.

- Было время? Да ты в школу еще года два назад ходил, это было недавно!

- А ты, небось, лет двадцать назад…

Если нашей подборки вам мало – нет проблем, смотрите запись презентации целиком: