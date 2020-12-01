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Формула 1 / Гран При Сахира / Аналитика

Первый заместитель: все кандидаты на замену Хэмилтона в Сахире

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Первый заместитель: все кандидаты на замену Хэмилтона в Сахире
Автор:
, редактор

Разбираем кандидатов на место в Mercedes на ближайшем Гран При

Уже на этой неделе нас ждет первый за почти 14 лет Гран При Формулы 1 без Льюиса Хэмилтона. За эти 14 сезонов Льюис семь раз становился чемпионом и ни разу не пропустил ни одного этапа. И вот, коронавирус внес свои изменения в эту традицию.

Новости о заболевании Хэмилтона явно шокировали команду: решения о замене Льюиса нет до сих пор. По нашей информации, Mercedes уже запросила у Williams Джорджа Расселла, но согласится ли команда из Гроува пока не известно. А мы пока рассмотрим всех кандидатов на место в чемпионском болиде.

Джордж Расселл

Выпускник программы Mercedes, которого сватали в команду уже на будущий год, но место все же осталось за Валттери Боттасом. За Расселла говорит все: он свой в команде, его агентом работает босс Mercedes Тото Вольф, наконец, Джордж просто талантливый и уже довольно опытный пилот, который не может показать весь потенциал в худшей машине чемпионата. 

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Переход Расселла в Mercedes на один, а то и два этапа был бы просто сказкой о Золушке, но есть одно препятствие – контракт с Williams. Новые владельцы команды из Гроува очевидно меньше зависят от Mercedes в финансовом плане, чем было ранее. А значит, имеют все возможности отказать чемпионам в просьбе.

Расселл – идеальный кандидат для Mercedes. Но сказочная чемпионская карета его мечты вполне может превратиться в тыкву-Williams по мановению руки злых фей из Dorilton. И они имеют на такое решение полное право.

Джордж Расселл, Williams Racing

Джордж Расселл, Williams Racing

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Стоффель Вандорн

Второй очевидный кандидат – официальный резервист команды. Бельгиец завтра летит в Бахрейн и будет готов сесть в болид, если место отдадут ему. Выступление Вандорна в Сахире было бы максимально логичным. В конец концов, зачем иметь запасного пилота, если он не будет подменять основного, когда требуется?

Однако, у Стоффеля есть очевидные минусы в сравнении с Расселлом. В первую очередь, дело в практике. Да, Вандорн – вице-чемпион Формулы-Е и только что отработал на тестах, так что должен быть в хорошей форме. Но в Ф-1 он не выступал уже два года, а когда выступал – был не так, чтобы очень хорош. 

Если от Расселла мы вполне можем ждать борьбы за победу в Сахире, то Стоффель не смотрится достойным конкурентом Боттасу или Ферстаппену. 

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Стоффель Вандорн, Mercedes Benz EQ

Стоффель Вандорн, Mercedes Benz EQ

Фото: Mercedes-Benz

Нико Хюлькенберг

Главный специалист Формулы 1 по заменам наверняка уже должен быть наготове. Приглашение Нико в обход Вандорна выглядело бы не слишком красиво со стороны Тото Вольфа. Зато такое решение было бы куда более рациональным. 

Нико провел в этом году три этапа и доказал, что может прыгнуть за руль и сразу поехать в хорошем темпе. Racing Point не помогла Хюлькенбергу разрушить подиумное проклятие, но с такой доминирующей машиной, как Mercedes, шансы Нико бы возросли. А мы смогли бы увидеть, чего Халк стоит в борьбе с топ-пилотами. 

Нико Хюлькенберг, Racing Point

Нико Хюлькенберг, Racing Point

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Никто

Учитывая форс-мажорные обстоятельства, Mercedes могла бы и просто не выставлять вторую машину на одну гонку. Конечно, такое решение не порадовало бы зрителей и FIA. Зато не прогретый пилот не разбил бы дорогостоящую машину. 

Вандорн завтра вылетит в Бахрейн. Он не знает, заменит ли Хэмилтона

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира Билеты
Пилоты Льюис Хэмилтон , Нико Хюлькенберг , Стоффель Вандорн , Джордж Расселл
Автор Иван Матушкин

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