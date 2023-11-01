«Первый раз было болезненно». Прост о том, как соперники перекрывали его рекорд

Ален Прост стал первым человеком в истории, сумевшим одержать полсотни побед в Формуле 1. Когда гонщик завершил карьеру в конце сезона-1993, в его активе было четыре титула и 51 выигранный Гран При.

Рекордсменом Прост оставался относительно недолго – летом 2001-го его достижение повторил, а затем и перекрыл Михаэль Шумахер, а следом до той же отметки добрались Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон.

На недавнем Гран При Мексики результат французского Профессора смог повторить и Макс Ферстаппен. Как рассказал в недавнем интервью L'Équipe 68-летний экс-пилот, он не сомневался, что лидер Red Bull сделает это.

«Было ясно, что такое развитие событий неизбежно, – объяснил Ален. – Машины стали гораздо надежнее, а календарь сезона сейчас включает намного больше гонок. К тому же, нынешние правила составлены так, что возможно более серьезное доминирование одной из команд, чем в прежние времена.

При этом я нисколько не умаляю современные рекорды. Цифры говорят сами за себя – и никогда не лгут».

Прост признался, что сейчас уже не испытывает никакого негатива, когда другие пилоты опережают его. Но так было не всегда. «Когда тебя превосходят впервые, это действительно болезненно, – объяснил Ален. – Но я понимал, что это неизбежно – и постарался подготовиться. Михаэль тогда выигрывал все подряд.

Ну а потом, когда ты уже не первый, уже нет никакой разницы – вторая у тебя строчка, третья или даже четвертая. Повторюсь, цифры не лгут. А Макс теперь присоединился к Хэмилтону, Шумахеру и Феттелю. Мы составляем первую пятерку победителей за всю историю Ф1.

И я без ложной скромности скажу, что горжусь своим присутствием в ней. Моя история давно завершилась, но это было прекрасно. Сейчас пишутся новые истории, и они тоже прекрасны. У каждого свой собственный путь».

Примечательно, что дорога к 51-й победе оказалась самой короткой у Шумахера, а больше всего гонок для этого потребовалось Феттелю.

Гонщик Где выиграл в 51-й раз Количество гонок до 51-й победы Михаэль Шумахер Венгрия-2001 156 Макс Ферстаппен Мексика-2023 182 Льюис Хэмилтон Мексика-2016 186 Ален Прост Германия-1993 193 Себастьян Феттель Британия-2018 208

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки

«Скажу ему лично»

Ален добавил, что собирается приехать на финал сезона Ф1 в Абу-Даби, чтобы поздравить Ферстаппена.

«Я скажу ему, что он присоединился к элитарному клубу, и это само по себе достижение, – сказал француз. – А еще скажу, что я действительно ценю его решимость и талант гонщика. И, наконец, признаюсь, что не испытываю ни малейшей зависти или злости, уступив сопернику такого уровня».

Ален добавил: «Подобные вещи невозможно предсказывать, но я бы сказал, что с учетом стабильности правил и нынешнего уровня Макса он уже совсем скоро станет четырехкратным. И он точно заслуживает этого. Он в отличной форме, выступает за топ-команду, и у него прекрасная машина».

Прост за карьеру завоевал четыре титула – причем в ту эпоху, когда пелотон Ф1 был едва ли не сильнейшим в истории. В числе других французу удалось переиграть Айртона Сенну, Ники Лауду, Найджела Мэнселла и Нельсона Пике.