«Первый раз было болезненно». Прост о том, как соперники перекрывали его рекорд
На недавнем Гран При Мексики Макс Ферстаппен одержал 51-ю победу в Ф1, сравнявшись с достижением знаменитого француза. Тот решил приехать в Абу-Даби и лично поздравить пилота Red Bull
Ален Прост стал первым человеком в истории, сумевшим одержать полсотни побед в Формуле 1. Когда гонщик завершил карьеру в конце сезона-1993, в его активе было четыре титула и 51 выигранный Гран При.
Рекордсменом Прост оставался относительно недолго – летом 2001-го его достижение повторил, а затем и перекрыл Михаэль Шумахер, а следом до той же отметки добрались Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон.
На недавнем Гран При Мексики результат французского Профессора смог повторить и Макс Ферстаппен. Как рассказал в недавнем интервью L'Équipe 68-летний экс-пилот, он не сомневался, что лидер Red Bull сделает это.
«Было ясно, что такое развитие событий неизбежно, – объяснил Ален. – Машины стали гораздо надежнее, а календарь сезона сейчас включает намного больше гонок. К тому же, нынешние правила составлены так, что возможно более серьезное доминирование одной из команд, чем в прежние времена.
При этом я нисколько не умаляю современные рекорды. Цифры говорят сами за себя – и никогда не лгут».
Прост признался, что сейчас уже не испытывает никакого негатива, когда другие пилоты опережают его. Но так было не всегда. «Когда тебя превосходят впервые, это действительно болезненно, – объяснил Ален. – Но я понимал, что это неизбежно – и постарался подготовиться. Михаэль тогда выигрывал все подряд.
Ну а потом, когда ты уже не первый, уже нет никакой разницы – вторая у тебя строчка, третья или даже четвертая. Повторюсь, цифры не лгут. А Макс теперь присоединился к Хэмилтону, Шумахеру и Феттелю. Мы составляем первую пятерку победителей за всю историю Ф1.
И я без ложной скромности скажу, что горжусь своим присутствием в ней. Моя история давно завершилась, но это было прекрасно. Сейчас пишутся новые истории, и они тоже прекрасны. У каждого свой собственный путь».
Примечательно, что дорога к 51-й победе оказалась самой короткой у Шумахера, а больше всего гонок для этого потребовалось Феттелю.
|Гонщик
|Где выиграл в 51-й раз
|Количество гонок до 51-й победы
|Михаэль Шумахер
|Венгрия-2001
|156
|Макс Ферстаппен
|Мексика-2023
|182
|Льюис Хэмилтон
|Мексика-2016
|186
|Ален Прост
|Германия-1993
|193
|Себастьян Феттель
|Британия-2018
|208
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки
«Скажу ему лично»
Ален добавил, что собирается приехать на финал сезона Ф1 в Абу-Даби, чтобы поздравить Ферстаппена.
«Я скажу ему, что он присоединился к элитарному клубу, и это само по себе достижение, – сказал француз. – А еще скажу, что я действительно ценю его решимость и талант гонщика. И, наконец, признаюсь, что не испытываю ни малейшей зависти или злости, уступив сопернику такого уровня».
Ален добавил: «Подобные вещи невозможно предсказывать, но я бы сказал, что с учетом стабильности правил и нынешнего уровня Макса он уже совсем скоро станет четырехкратным. И он точно заслуживает этого. Он в отличной форме, выступает за топ-команду, и у него прекрасная машина».
Прост за карьеру завоевал четыре титула – причем в ту эпоху, когда пелотон Ф1 был едва ли не сильнейшим в истории. В числе других французу удалось переиграть Айртона Сенну, Ники Лауду, Найджела Мэнселла и Нельсона Пике.
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