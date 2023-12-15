Первый менеджер Шумахера: Я потерял надежду увидеть Михаэля

Мир автоспорта едва ли узнал бы Михаэля Шумахера, если бы не ловкий бизнесмен и поклонник гонок Вилли Вебер. Тот разглядел талант молодого пилота и взял его в собственную команду Формулы 3, а затем использовал все свои связи и таланты, чтобы усадить будущего семикратного чемпиона мира за руль Jordan на бельгийском Гран При 1991 года.

Позже Вебер обеспечил Шумахеру контракт с Benetton, а затем и с Ferrari, в составе которых гонщик завоевал 91 победу и выиграть семь титулов. В начале 2000-х менеджер отошел от активной работы, доверив дела немца своей помощнице Сабине Кем.

Когда в самом конце 2013 года Михаэль оказался в больнице с травмой головы после падения на горнолыжном склоне, семья гонщика, к удивлению многих, закрыла Вилли доступ в его палату.

Так как с момента трагедии на альпийском склоне совсем скоро исполнится десять лет, издание Kolner Express разыскало 81-летнего Вебера и сделало интервью с ним.

«Мне надо было сразу ехать к Михаэлю в больницу, – вздохнул Вилли. – Я не сделал этого, о чем все это время невероятно жалею. Но винить могу только себя самого.

Когда все это произошло, я оказался невероятно потрясен и буквально выл как собака».

Он добавил: «Конечно, меня шокировало, что [супруга Михаэля] Коринна на позволила нам увидеться. Впрочем, в какой-то момент мне все равно нужно было разорвать эмоциональные связи с Михаэлем…

Сейчас, к сожалению, я уже потерял надежду вновь повидаться с ним. Прошло десять лет, а хороших новостей так и не было».

Фото: Ferrari Media Center Михаэль Шумахер и его супруга Коринна

«Михаэль не позволил бы Штайнеру обижать Мика»

Также Вебер высказался о перспективах Мика Шумахера – сын Михаэля после пары сезонов в Haas F1 не смог найти продолжения карьеры в Больших Призах и готовится в 2024 году выступать в марафонских гонках за Alpine.

«Думаю, Михаэлю хотелось вывести своего сына в Ф1, направляя карьеру Мика так, как я направлял его собственную, – сказал Вилли. – Если бы он был рядом с Миком, босс Haas [Гюнтер Штайнер] не посмел бы так плохо обращаться с парнем. И Мик в любом случае получил бы второй шанс.

Теперь его ждут ле-мановские гонки – и к ним тоже потребуется адаптироваться. Его отцу это удалось блестяще.

Да, тут нельзя атаковать повороты, как на формульной технике, но Михаэль прописывал траектории точно, словно швейцарские часы.

Признаю, в спорткарах Михаэль не был быстрейшим, но смог очень многому научиться на будущее. Мы видели, к чему это привело (Шумахер-старший после выступлений в марафонах перешел в Ф1 – прим.ред.). И я желаю Мику, чтобы у него тоже получилось».