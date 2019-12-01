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Формула 1 / Новость

«Первый комплимент за 13 лет». Хэмилтон поблагодарил Бинотто

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«Первый комплимент за 13 лет». Хэмилтон поблагодарил Бинотто
Автор:
1 дек. 2019 г., 06:48

На фоне слухов о возможном переходе британца в итальянскую команду руководитель Скудерии и шестикратный чемпион мира обменялись благожелательными комментариями в адрес друг друга.

В Абу-Даби, обсуждая перспективы на 2021 год, руководитель Ferrari Маттиа Бинотто назвал Льюиса Хэмилтона выдающимся гонщиком. 

«Льюис без сомнений является фантастическим пилотом, – сказал Бинотто. – И если кто-то скажет нам, что в 2021 году он будет свободен, мы будем этому только рады. Но, честно говоря, пока рано принимать какие-либо решения».

Особое внимание эти комплименты привлекли на фоне появившихся по ходу уик-энда слухов о том, что Льюис в нынешнем году дважды встречался с председателем совета директоров компании Ferrari и, возможно, обсуждал некие планы на будущее.

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На одной из пресс-конференций по ходу Гран При Абу-Даби Хэмилтона спросили, как он относится к комплиментам со стороны главных конкурентов.

«Думаю, это первый комплимент, который я получил от Ferrari за все 13 лет в Ф1! – ответил Льюис журналистам. – Честно говоря, я не помню, чтобы они когда-либо упоминали обо мне, так что спасибо им! Это позитивный момент. Приятно, что спустя столько времени ко мне хорошо относится команда, которую я всегда высоко ценил.

Там сейчас два отличных гонщика, но кто знает, что произойдет на рынке пилотов в будущем году. Хотя, честно говоря, я не особо уделяю внимания этой теме. Я уделяют внимание тому, чтобы выступать на высоком уровне. За мной стоит невероятная группа людей, и я чувствую себя обязанным им, обязанным отдавать всего себя, всю свою энергию на сто процентов.

Тем более, что у меня есть действующий контракт, и до новых переговоров еще достаточно далеко. Я правда не знаю, что именно будет происходить в следующие месяцы в этой сфере, когда именно дело дойдет до обсуждения новых соглашений. В целом очень странно, что все эти вопросы поднимаются так рано, за год до истечения срока действующего контракта – но порой приходится мириться с тем, как обстоят дела».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Ferrari В Магазин , Mercedes В Магазин
Автор Денис Буденков

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Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

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сб 30 нояб.
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