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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Аналитика

Первый день тестов: шпионские фото технических новинок

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Первый день тестов: шпионские фото технических новинок
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
19 февр. 2020 г., 19:10

Кадры Джорджо Пиолы и фотографов Sutton Images из Барселоны дают нам возможность рассмотреть все самые примечательные конструкторские решения. которые удалось отыскать в среду на машинах 2020 года.

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Williams FW43 в боксах

Williams FW43 в боксах
1/23

Фотограф: Франко Нуньес

Рано с утра, когда двери гаражей только-только открываются, внутри можно увидеть немало интересного. Как, например, конструктивные подробности передней подвески Williams.

Воздухозаборник передних тормозов Ferrari SF1000

Воздухозаборник передних тормозов Ferrari SF1000
2/23

Фотограф: Джорджо Пиола

Ferrari доработала «барабаны» – углепластиковые кожухи, закрывающие тормозные механизмы, – чтобы открыть еще больше места для воздуха, протекающего к внешней стороне колеса. Главная цель изменений – вовсе не охлаждение тормозных механизмов, а аэродинамика: конструкторы стремятся компенсировать попавшую под запрет «продувную» ось .

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Воздухозаборник передних тормозов Red Bull RB16

Воздухозаборник передних тормозов Red Bull RB16
3/23

Фотограф: Джорджо Пиола

Для сравнения – вот как выглядит аналогичный узел Red Bull. Воздухозаборник даже крупнее и разделен перегородками на каналы разного размера, по которым охлаждающий воздух направляется к «потребителям».

Задняя подвеска Red Bull RB16

Задняя подвеска Red Bull RB16
4/23

Фотограф: Джорджо Пиола

Концепция задней подвески Red Bull подчинена интересам аэродинамики. Отметим горизонтальный открылок и небольшие выпуклости на «барабане», позволяющие направить воздушные потоки на путь истинный.

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Макс Ферстаппен, Red Bull RB16

Макс Ферстаппен, Red Bull RB16
5/23

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Вид сзади особенно наглядно показывает, как высоко расположен рычаг подвески на RB16. Отверстие для выхода горячего воздуха из понтона довольно крупное. Чего и можно ожидать в самом начале тестов.

Задняя подвеска Mercedes F1 W11

Задняя подвеска Mercedes F1 W11
6/23

Фотограф: Джорджо Пиола

У Mercedes конструкция задней подвески в целом похожа. Изогнутый верхний рычаг открывает больше места для воздуха. Также обратите внимание, как в место соединения этого рычага со ступицей интегрирован воздухозаборник.

Воздухозаборник передних тормозов Racing Point RP20

Воздухозаборник передних тормозов Racing Point RP20
7/23

Фотограф: Джорджо Пиола

Учитывая почти полное сходство нынешней Racing Point с прошлогодней Mercedes, сложно ждать чего-то уникального в конструкции розовой машины. Более того, с W10 скопировали даже крошечные генераторы вихря на «барабане», которые появились прошлой осенью в Японии.

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Понтоны Mercedes F1 W11

Понтоны Mercedes F1 W11
8/23

Фотограф: Джорджо Пиола

В понтонах Mercedes W11 можно было заметить крупные отверстия. Эксперты сходятся во мнении, что это исключительно временная мера для дополнительного охлаждения расположенной в понтоне электроники.

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Силовая установка Renault RS20

Силовая установка Renault RS20
9/23

Фотограф: Джорджо Пиола

Новая Renault в гараже со снятыми кузовными панелями. После того, как командам запретили использовать защитные экраны, делать такие кадры стало куда легче. Можно рассмотреть детали компоновки компонентов двигателя и системы охлаждения. Закрытая зеленым колпачком деталь на переднем плане – та самая боковая защитная структура, которая определяет архитектуру понтонов.

Область кокпита Renault RS20

Область кокпита Renault RS20
10/23

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

При более внимательном изучении оказывается, что зеленый колпачок – это на самом деле подпорка для зеркала заднего вида. Боковая защита на RS20 по популярной сейчас моде перенесена вниз.

Валттери Боттас, Mercedes F1 W11

Валттери Боттас, Mercedes F1 W11
11/23

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Обязательный элемент любых тестов Формулы 1 – матрицы с датчиками Киля. Они бывают всевозможных форм и используются в самых разных частях машины. Собранные данные о скорости воздушных потоков позволяют понять, действительно ли на практике аэродинамика машины работает так, как показывали расчеты и продувки в трубе.

Эстебан Окон, Renault RS20

Эстебан Окон, Renault RS20
12/23

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Renault тоже установила на свою машину матрицу с датчиками, но гораздо более компактную. Она закреплена сразу позади переднего колеса на длинной штанге серого цвета и предназначена для анализа вихря Y250.

Носовой обтекатель Renault RS20

Носовой обтекатель Renault RS20
13/23

Фотограф: Джорджо Пиола

Очень узкий носовой обтекатель Renault RS20 позволил разместить по бокам крупные «бивни» в стиле Mercedes. При этом они имеют отличия от первоначальной задумки чемпионов мира: начинаются не так далеко впереди, зато в задней части продолжаются почти до дефлекторов.

Карлос Сайнс, McLaren MCL35

Карлос Сайнс, McLaren MCL35
14/23

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Аэродинамическая краска – в Mclaren выбрали ядовито-зеленую – позволяет наглядно увидеть картину распределения потоков вдоль корпуса машины. Это еще один важный инструмент. позволяющий убедиться оценить степень корреляции данных из разных источников.

Джордж Расселл, Williams FW43

Джордж Расселл, Williams FW43
15/23

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Рекорсменом по размеру матрицы в среду стала Williams. Джорджу Расселлу пришлось пилотировать машину, ширина которой выросла из-за необходимости собрать побольше данных о завихрениях воздуха едва ли не вдвое.

Карлос Сайнс, McLaren MCL35

Карлос Сайнс, McLaren MCL35
16/23

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Современный уровень развития техники позволил сделать многие приборы по-настоящему миниатюрными. По бокам от верхнего воздухозаборника MCL35 видна пара довольно компактных корпусов для термальных камер. Они фиксируют температуру передних шин и других деталей.

Серхио Перес, Racing Point RP20

Серхио Перес, Racing Point RP20
17/23

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

В Racing Point предпочли использовать для решения той же задачи внешние корпуса для камер иной формы. И, конечно, розового цвета.

Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Шарль Леклер, Ferrari SF1000
18/23

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

На этом снимке Ferrari не так просто отыскать аэродинамическую краску. Но она есть – на основной (нижней) плоскости заднего антикрыла.

область понтонов AlphaTauri AT01

область понтонов AlphaTauri AT01
19/23

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

В таком ракурсе отлично видно, сколь компактными удалось сделать понтоны своей машины инженерам Toro Rosso (когда проектировалась нынешняя AT01, команда еще называлась именно так). Перенос радиаторов из понтонов под капот двигателя уменьшает осевой момент инерции, делая машину более верткой. Правда, центр тяжести при такой компоновке выше.

Роберт Кубица, Alfa Romeo C39

Роберт Кубица, Alfa Romeo C39
20/23

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Отличительная особенность Alfa Romeo C39 – решение конфигураторов потока у угла понтона. Среди элементов разной формы и размеров можно выделить самый первый (неокрашенный) с прорезью сложной формы и расположенный следом горизонтальный, также с разрезом.

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Кевин Магнуссен, Haas VF-20

Кевин Магнуссен, Haas VF-20
21/23

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Картинка из серии «Найдите на машине трубки Пито». На Haas VF-20 несколько этих анализаторов скорости потока установлены на днище перед задними колесами. Это весьма важная область шасси, потому о ней важно собрать побольше информации.

Детали передней подвески Red Bull RB16

Детали передней подвески Red Bull RB16
22/23

Фотограф: Джорджо Пиола

Снятый из-за спин механиков кадр позволяет сделать вывод, что Red Bull полностью переработала переднюю подвеску. Кинематический механизм смещен вниз, а рокерные рычаги получили очень сложную форму. Помимо традиционного горизонтального элемента с тарельчатыми пружинами можно увидеть обычно скрытый от глаз гидравлический элемент с главным цилиндром и парой вспомогательных камер. Расположение деталей также позволяет судить о конфигурации проходящего здесь S-воздуховода.

Передняя подвеска Red Bull Racing RB16

Передняя подвеска Red Bull Racing RB16
23/23

Фотограф: Джорджо Пиола

Крышка переднего фланца шасси свидетельствует, сколь узкий у Red Bull канал S-воздуховода. Также обратите внимание, насколько на RB16 сближены треугольные рычаги передней подвески.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Автор Джорджо Пиола

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Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
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