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Первый день Сайнса в Ferrari: фото

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Первый день Сайнса в Ferrari: фото
Автор:
, Ответственный редактор

Испанец начал работу со своей новой командой. Вот как это было

Карлос Сайнс переехал из Британии в Италию, чтобы поселиться поближе к базе в Маранелло. Пятницу он посвятил знакомству с теми, с кем ему предстоит работать, а также провел подгонку сиденья. 

Ferrari опубликовала кадры первого дня работы со своим новым гонщиком.

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Карлос Сайнс, подгонка сиденья

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс
Команды Ferrari
Автор Александр Кабановский

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