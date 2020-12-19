Первый день Сайнса в Ferrari: фото

Карлос Сайнс переехал из Британии в Италию, чтобы поселиться поближе к базе в Маранелло. Пятницу он посвятил знакомству с теми, с кем ему предстоит работать, а также провел подгонку сиденья.

Ferrari опубликовала кадры первого дня работы со своим новым гонщиком.