Первый день Сайнса в Ferrari: фото
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Испанец начал работу со своей новой командой. Вот как это было
Карлос Сайнс переехал из Британии в Италию, чтобы поселиться поближе к базе в Маранелло. Пятницу он посвятил знакомству с теми, с кем ему предстоит работать, а также провел подгонку сиденья.
Ferrari опубликовала кадры первого дня работы со своим новым гонщиком.
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Карлос Сайнс на базе Ferrari
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Фотограф: Ferrari Ferrari
Карлос Сайнс, подгонка сиденья
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Фотограф: Ferrari Ferrari
Карлос Сайнс, подгонка сиденья
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Фотограф: Ferrari Ferrari
Карлос Сайнс, подгонка сиденья
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Фотограф: Ferrari Ferrari
Шарль Леклер, глава команды Маттиа Бинотто и Карлос Сайнс, Ferrari
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Фотограф: Ferrari Ferrari
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Карлос Сайнс
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Александр Кабановский
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