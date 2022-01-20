Первый день Элбона в Williams едва не закончился в мусорке

В середине января гонщик Williams Алекс Элбон впервые посетил базу команды в Гроуве. Однако первый рабочий день для англо-тайца сложился не самым удачным образом: Алекс потерял ключи от автомобиля и был готов начать искать их везде, включая мусорки...

«В первый же день я умудрился потерять ключи от машины, но в итоге мы их нашли, чему я очень рад, – рассказал Элбон. – Я подумал, что оставил их на обеденном подносе, так что собирался заглянуть в мусорные баки. К счастью, ключи просто упали рядом с диваном в комнате, где расположен симулятор, так что обошлось без погружения в мусорку».

Несмотря на этот инцидент, Алекс очень доволен, что после годичного пропуска снова сядет в машину Ф1. Более того, тайцу очень понравилась база команды – его там встретили приветливые люди и провели ему тур по всем помещениям: «Я увидел много новых лиц – так что даже не уверен, что смогу запомнить имена всех сотрудников, но я был очень рад со всеми встретиться».