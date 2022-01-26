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Формула 1 Новости

Первые тесты Ф1 не покажут по ТВ. Но мы вам о них расскажем

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Печатную и интернет-прессу пустят на трассу в Барселоне, а вот телевизионщики смогут прийти только без операторов

Первые тесты Ф1 не покажут по ТВ. Но мы вам о них расскажем
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Организаторы Формулы 1 подтвердили окончательные даты проведения предсезонных тестов. Как и ожидалось, три дня, с 23 по 25 февраля, сессии будут проходить в Барселоне, а затем еще три дня, с 10 по 12 марта команды проведут в Бахрейне.

В этот раз барселонские тесты пройдут в полузакрытом режиме, как это бывает на первых выкадках команд. Туда не пустят зрителей, не будет официального тайминга на сайте чемпионата и запретят видеосъемку.

Однако журналистов не с телевидения на автодром пустят, и на месте им будет доступен тайминг. Там будут и представители Motorsport.com, так что мы оперативно расскажем вам обо всем происходящем.

Командам также не возбраняется размещать собственную информацию и контент на своих пресс-сайтах и в соцсетях. За этим мы обязательно станем следить.

Три мартовских дня в Бахрейне уже будут полноценными тестами, которые покажут как минимум по Formula 1 TV и куда пустят зрителей. Как и первый Гран При, который стартует там же 18 марта.

Напомним, что в Барселоне присутствующие впервые смогут увидеть в одном месте все автомобили, построенные по новому техническому регламенту 2022 года. До того состоятся презентации команд: сейчас известны даты от шести коллективов, последним объявление сделал Alpine.

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