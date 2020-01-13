Первые очертания: как сейчас выглядит бэнкинг на «Зандфорте»

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
58 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
79 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
93 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
107 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
114 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
128 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
142 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
149 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
163 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
170 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
184 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
198 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
226 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
233 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
247 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
254 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
268 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
282 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
289 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
303 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
317 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Нидерландов / Новость

Первые очертания: как сейчас выглядит бэнкинг на «Зандфорте»

Билеты
Поделились
Комментарии
Первые очертания: как сейчас выглядит бэнкинг на «Зандфорте»
Автор:
13 янв. 2020 г., 07:47

Благодаря энтузиастам мы регулярно можем следить за тем, как меняется трасса для предстоящего Гран При Нидерландов. Вот очередное видео.

На Youtube-канале Йорга де Брейна вышло новое видео, снятое с дрона. В ролике можно рассмотреть, как меняется последний поворот «Ари Лейендейк», где угол наклона составит 18 градусов – и отметить прогресс, которого рабочие достигли с 7-го по 10-е января.

Еще не подтверждено официально, но в этом затяжном повороте FIA может расположить зону DRS.

 

Читайте также:

Гран При Нидерландов пройдет 1-3 мая.

Следующая новость
Источник: Ferrari стала второй командой, успешно прошедшей краш-тест шасси 2020 года

Предыдущая новость

Источник: Ferrari стала второй командой, успешно прошедшей краш-тест шасси 2020 года

Следующая новость

Польские СМИ: Кубица проедет пять пятничных тренировок за Alfa Romeo

Польские СМИ: Кубица проедет пять пятничных тренировок за Alfa Romeo
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Нидерландов Билеты
Автор Денис Буденков

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

«Он глубоко вникает в детали». Леклер рассказал, чему учится у Феттеля

2
Дакар

Мотогонщик Гонсалвеш погиб по ходу седьмого этапа «Дакара»

3
Формула 1

Бриаторе посоветовал Ферстаппену держать язык за зубами

21мин
4
Формула 1

Ferrari разработала к сезону-2020 более компактную коробку передач

5
Формула 1

Первые очертания: как сейчас выглядит бэнкинг на «Зандфорте»

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Бриаторе посоветовал Ферстаппену держать язык за зубами
F1

Бриаторе посоветовал Ферстаппену держать язык за зубами

Польские СМИ: Кубица проедет пять пятничных тренировок за Alfa Romeo
F1

Польские СМИ: Кубица проедет пять пятничных тренировок за Alfa Romeo

Первые очертания: как сейчас выглядит бэнкинг на «Зандфорте»
F1

Первые очертания: как сейчас выглядит бэнкинг на «Зандфорте»

Источник: Ferrari стала второй командой, успешно прошедшей краш-тест шасси 2020 года
F1

Источник: Ferrari стала второй командой, успешно прошедшей краш-тест шасси 2020 года

Тодт призвал команды не жаловаться на календарь Формулы 1
F1

Тодт призвал команды не жаловаться на календарь Формулы 1

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.