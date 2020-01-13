Первые очертания: как сейчас выглядит бэнкинг на «Зандфорте»
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Благодаря энтузиастам мы регулярно можем следить за тем, как меняется трасса для предстоящего Гран При Нидерландов. Вот очередное видео.
На Youtube-канале Йорга де Брейна вышло новое видео, снятое с дрона. В ролике можно рассмотреть, как меняется последний поворот «Ари Лейендейк», где угол наклона составит 18 градусов – и отметить прогресс, которого рабочие достигли с 7-го по 10-е января.
Еще не подтверждено официально, но в этом затяжном повороте FIA может расположить зону DRS.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Нидерландов Билеты
|Автор
|Денис Буденков
Первые очертания: как сейчас выглядит бэнкинг на «Зандфорте»
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