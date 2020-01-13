Первые очертания: как сейчас выглядит бэнкинг на «Зандфорте»

На Youtube-канале Йорга де Брейна вышло новое видео, снятое с дрона. В ролике можно рассмотреть, как меняется последний поворот «Ари Лейендейк», где угол наклона составит 18 градусов – и отметить прогресс, которого рабочие достигли с 7-го по 10-е января.

Еще не подтверждено официально, но в этом затяжном повороте FIA может расположить зону DRS.

Гран При Нидерландов пройдет 1-3 мая.