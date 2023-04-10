Первые итоги. Герои и неудачники трех дебютных Гран При сезона

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Герои

Нет ни малейших сомнений, с кого начать этот материал. Red Bull Racing. Выиграв три гонки из трех возможных, команда показала, что как минимум сохранила свою победную поступь конца 2022 года. Построенная Эдрианом Ньюи машина RB19 оказалась невероятно быстрой в руках Серхио Переса и особенно Макса Ферстаппена.

В Бахрейне действующий чемпион финишировал в 12 секундах впереди партнера по команде и на 38 секунд опередил замкнувшего тройку Фернандо Алонсо. В Джидде Макс пробился с 15-го места на второе, а в Мельбурне вновь стал сильнейшим и укрепился на первой позиции в общем зачете.

Да, соперники ожидают, что ограничения на работу в аэродинамической трубе по ходу сезона позволят сократить отставание. Но пока оно выглядит совершенно комфортным и не дает Милтон-Кинсу повода даже для малейших волнений. Дорога к новым титулам выглядит для Ферстаппена и его команды простой и понятной.

Столь же несложно определить и следующих лауреатов. Фернандо Алонсо наконец-то сделал верную ставку. После уже подзабытых титулов в составе Renault гонщик выступал за команды с громкими именами, вот только в каждую из них переходил невовремя. Оставив за спиной McLaren, Ferrari и Renault / Alpine, 41-летний пилот решился начать выступления за Aston Martin.

Сложно передать, какой скептицизм вызвало его решение прошлым летом. И даже слова самого испанца, что он верит в проект и видит его перспективы, воспринимались с ухмылкой. Но в этот раз он оказался прав. И теперь очень важно, насколько эффективно команда будет модернизировать свою AMR23. Так как в нацеленности, мотивации и бойцовском духе самого Фернандо сомнений быть не может.

Огромные инвестиции Лоренса Стролла понемногу начинают приносить плоды. За последние годы канадец потратил на команду сотни миллионов: построил новую базу, нанял одного из ключевых конструкторов Red Bull Дэна Феллоуза.

Возможно, нынешние результаты Aston не вызывали бы таких восторгов, если бы машина, построенная к сезону-2022, не вышла такой неудачной. Ее пришлось по сути переделывать заново по ходу чемпионата, что и привело к очень слабым результатам, на фоне которых старт сезона-23 смотрится колоссальным шагом вперед.

Наверное, догнать Red Bull у зеленой команды не выйдет. Но если она, имея преимущество по времени работы в трубе, сможет просто удержаться впереди Mercedes и Ferrari, это уже станет громким успехом. Особенно если получится хотя бы раз выиграть гонку.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Юки Цунода, AlphaTauri AT04 Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Неудачники

Здесь, в отличие от первой категории, все не столь однозначно. Но все же главный герой антирейтинга понятен – это Ferrari. Складывается впечатление, будто единственное, что произошло за зиму в Маранелло – это замена Маттиа Бинотто на Фредерика Вассера.

В 2022-м Скудерия энергично начала сезон и после трех первых гонок казалась явным фаворитом, готовым к конкуренции со стороны Red Bull. Что было потом – всем отлично известно, даже вторую позицию в обоих зачетах удалось удержать с большим трудом.

Перед стартом нового чемпионата в Маранелло говорили, что всерьез поработали над надежностью силовой установки, и это позволит повысить мощность за счет использования более агрессивных режимов. Но Шарль Леклер сошел из-за поломки в первой же гонке, во второй получил штраф за перерасход компонентов, а по сумме трех Гран При Ferrari идет четвертой в Кубке конструкторов. Хуже того – гонщики алых машин объективно не в силах угнаться за соперниками из Red Bull, Aston Martin и Mercedes.

Леклер уже проигрывает лидирующему Ферстаппену 63 очка. Да, сам Макс год назад ликвидировал 46-очковый дефицит и создал огромный отрыв. Но повторить что-то подобное Скудерии позволит только чудо.

Еще одним проигравшим после трех первых Гран При выглядит FIA – благодаря своим судьям. Здесь все тоже осталось так, как было год назад. В Джидде Фернандо Алонсо спустился с подиума, а Джордж Расселл пошел на пресс-конференцию призеров, чтобы потом вернуться на четвертое место, а уж про Мельбурн даже и вспоминать нет желания.

При этом отдельным вопросом остается скорость принятия решений. Карлоса Сайнса наказали в Австралии в мгновение ока, даже не дав высказаться, а обсуждение других штрафов занимают долгие часы. Дважды за три этапа окончательные итоги гонки были озвучены намного позже финиша, что просто недопустимо для современного глобального спорта уровня Ф1.

Можно обсуждать конкретные судейские решения, как в случае с красными флагами, но приходится констатировать: ни увольнение Майкла Маси, ни организация удаленного пункта управления гонкой в Женеве не позволили сделать качественный шаг вперед. Отыскать достойного преемника Чарли Уайтингу федерации пока так и не удалось.

С тем, кого поставить на третьею строчку, возникли определенные сложности. В итоге выбор свелся к Mercedes и AlphaTauri, и в неудачники мы все же определили последнюю. Сам тот факт, что Франц Тост во всеуслышание объявил об утрате веры в своих инженеров, уже говорит о масштабе проблем в Фаэнце.

В команде были уверены, что смогут неплохо начать новый сезон. Но темп машины AT04 не подтвердил этого оптимизма. Сейчас уже сложно представить, что в 2021-м AlphaTauri была одним из лидеров в середине пелотона. Да и полноценный дебют Ника де Вриса оказался куда сложнее, чем можно было ожидать. Как поговаривают те, кто знаком с ситуацией, сам пилот сейчас очень сильно разочарован, но все же пока сохраняет кредит доверия.

Да, Юки Цунода заработал для команды первое очко в Мельбурне – но если говорить по справедливости, в гонке он приехал предпоследним, а в десятку попал только из-за штрафа Сайнса. Японец сам признавался, что с темпом у команды пока серьезные проблемы.

Да, у Williams пока тоже одно очко, а в Кубке конструкторов британцы даже ниже AlphaTauri, но ведь в Альберт-парке Алекс Элбон дошел до финала квалификации…