Первые фото: переделанная трасса Ф1 в Сингапуре

В рамках работ по реконструкции города в Сингапуре переделали участок, по которому проходила трасса Формулы 1. Теперь на месте четырех 90-градусных поворотов построена новая улица, которая позволит пилотам напрямую попадать от бывшего 15-го поворота сразу к 20-му.

Это должно снизить нагрузки на шины и дать пилотам дополнительную точку для обгона. Кроме того, теперь повороты третьего сектора трассы перенумерованы, и бывший 20-й стал новым 16-м.

Трасса Гран При Сингапура 2023 года

«Это очень хорошая новость, – прокомментировал переделки Эстебан Окон из Alpine. – На этой трассе пилотирование не всегда приносило большое удовольствие, так что я приветствую переделки.

Надеюсь, они улучшат ситуацию с обгонами. Прежде они были здесь практически невозможны. Теперь можно будет ближе преследовать соперника, что должно многое изменить».

Кольцо «Марины-Бэй» примет Гран При Сингапура уже в эти выходные. Фото переделок вы можете увидеть ниже.

Связка 16/17 поворотов на трассе Гран При Сингапура до 2023 года 1 / 5 Фотограф: Без авторства Новая прямая трассы в Сингапуре и переделанная связка 16/17 (прежде 20/21) поворотов 2 / 5 Фотограф: Без авторства Новая прямая трассы в Сингапуре 3 / 5 Фотограф: Без авторства Новая прямая трассы в Сингапуре 4 / 5 Фотограф: Без авторства Новая прямая трассы в Сингапуре 5 / 5 Фотограф: Без авторства