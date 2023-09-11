Первые фото: переделанная трасса Ф1 в Сингапуре
С этого года «Марина-Бэй» потеряет четыре поворота, станет быстрее – и, как надеются местные организаторы, интереснее для гонок
В рамках работ по реконструкции города в Сингапуре переделали участок, по которому проходила трасса Формулы 1. Теперь на месте четырех 90-градусных поворотов построена новая улица, которая позволит пилотам напрямую попадать от бывшего 15-го поворота сразу к 20-му.
Это должно снизить нагрузки на шины и дать пилотам дополнительную точку для обгона. Кроме того, теперь повороты третьего сектора трассы перенумерованы, и бывший 20-й стал новым 16-м.
Трасса Гран При Сингапура 2023 года
«Это очень хорошая новость, – прокомментировал переделки Эстебан Окон из Alpine. – На этой трассе пилотирование не всегда приносило большое удовольствие, так что я приветствую переделки.
Надеюсь, они улучшат ситуацию с обгонами. Прежде они были здесь практически невозможны. Теперь можно будет ближе преследовать соперника, что должно многое изменить».
Кольцо «Марины-Бэй» примет Гран При Сингапура уже в эти выходные. Фото переделок вы можете увидеть ниже.
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
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