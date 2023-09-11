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Первые фото: переделанная трасса Ф1 в Сингапуре

С этого года «Марина-Бэй» потеряет четыре поворота, станет быстрее – и, как надеются местные организаторы, интереснее для гонок

Адам Купер
Автор:
Новая прямая трассы в Сингапуре

В рамках работ по реконструкции города в Сингапуре переделали участок, по которому проходила трасса Формулы 1. Теперь на месте четырех 90-градусных поворотов построена новая улица, которая позволит пилотам напрямую попадать от бывшего 15-го поворота сразу к 20-му.  

Это должно снизить нагрузки на шины и дать пилотам дополнительную точку для обгона. Кроме того, теперь повороты третьего сектора трассы перенумерованы, и бывший 20-й стал новым 16-м.   

Трасса Гран При Сингапура 2023 года

Трасса Гран При Сингапура 2023 года

«Это очень хорошая новость, – прокомментировал переделки Эстебан Окон из Alpine. – На этой трассе пилотирование не всегда приносило большое удовольствие, так что я приветствую переделки. 

Надеюсь, они улучшат ситуацию с обгонами. Прежде они были здесь практически невозможны. Теперь можно будет ближе преследовать соперника, что должно многое изменить».

Кольцо «Марины-Бэй» примет Гран При Сингапура уже в эти выходные. Фото переделок вы можете увидеть ниже.

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Связка 16/17 поворотов на трассе Гран При Сингапура до 2023 года
Связка 16/17 поворотов на трассе Гран При Сингапура до 2023 года
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Фотограф: Без авторства

Новая прямая трассы в Сингапуре и переделанная связка 16/17 (прежде 20/21) поворотов
Новая прямая трассы в Сингапуре и переделанная связка 16/17 (прежде 20/21) поворотов
2/5

Фотограф: Без авторства

Новая прямая трассы в Сингапуре
Новая прямая трассы в Сингапуре
3/5

Фотограф: Без авторства

Новая прямая трассы в Сингапуре
Новая прямая трассы в Сингапуре
4/5

Фотограф: Без авторства

Новая прямая трассы в Сингапуре
Новая прямая трассы в Сингапуре
5/5

Фотограф: Без авторства

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К чему приведет тяжба Массы за титул 2008 года? Мнение экспертов Motorsport.com

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