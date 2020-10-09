Первую тренировку на «Нюрбургринге» отменили

Заезды изначально были отложены из-за густого тумана, который не позволял взлететь медицинскому вертолету. Спустя 30 минут судьи подтвердили, что условия не улучшились, эта же процедура повторилась вновь еще через полчаса – но на этот раз было объявлено о полной отмене сессии.

Это уже второй подобный случай в нынешнем чемпионате – ранее на Гран При Штирии сильный дождь не позволили провести субботнюю тренировку.

Из-за отмены заездов не состоялся дебют Мика Шумахера и Каллума Илотта за рулем машин Ф1 по ходу Гран При.

Вторая тренировка Айфельского Гран При запланирована на 16:00 Мск.