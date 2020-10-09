Первую тренировку на «Нюрбургринге» отменили
Поделились
Комментарии
В течение часа погода на «Нюрбургринге» не улучшилась, и после двух переносов сессию отменили вовсе
Заезды изначально были отложены из-за густого тумана, который не позволял взлететь медицинскому вертолету. Спустя 30 минут судьи подтвердили, что условия не улучшились, эта же процедура повторилась вновь еще через полчаса – но на этот раз было объявлено о полной отмене сессии.
Это уже второй подобный случай в нынешнем чемпионате – ранее на Гран При Штирии сильный дождь не позволили провести субботнюю тренировку.
Из-за отмены заездов не состоялся дебют Мика Шумахера и Каллума Илотта за рулем машин Ф1 по ходу Гран При.
Вторая тренировка Айфельского Гран При запланирована на 16:00 Мск.
Читайте также:
Предыдущая новость
Старт тренировок Гран При Айфеля отложили из-за тумана
Следующая новость
Анализ: Как отмена тренировки повлияет на Гран При Айфеля
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля
|Сессия
|Первая тренировка
|Автор
|Александр Кабановский
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Первую тренировку на «Нюрбургринге» отменили
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
Слайд-шоу