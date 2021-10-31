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Формула 1 Новости

Первую партию билетов на ГП в Майами раскупили за 40 минут

Автор:
, Редактор

Минимальная стоимость билетов начиналась с 700 долларов

Первую партию билетов на ГП в Майами раскупили за 40 минут

Опасения критиков второго Гран При Формулы 1 в США в Майами по поводу низкой популярности гонки у зрителей, похоже, не сбываются. Вскоре после объявления даты проведения этапа организаторы выставили на продажу первую партию билетов, и ее раскупили за 40 минут, пишет PlanetF1.com.

Стоимость билетов при этом нельзя назвать низкой. Так, по данным издания, проход в зону свободного посещения стоил на предпродажах примерно 700 долларов, а цена билетов на самые лучшие места (не считая, конечно, VIP-залов) составляла примерно 2,5 тысячи долларов. Сколько именно билетов было в первой распроданной партии, правда, не уточняется.

В последние годы популярность Формулы 1 в Америке существенно возросла. В частности, прошедший Гран При в Остине посетили 400 тысяч зрителей. Предполагается, что в след за Майами в календаре Чемпионата появится третий американский этап, проводить который станут в Лас-Вегасе.

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