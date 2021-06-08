Первую машину Шумахера в Ф1 выставили на продажу
Всего за 13 миллионов рублей вы можете приобрести болид Михаэля
Болид Формулы 1 Jordan 191 выставлен на продажу. Приобрести машину, на которой в Ф1 дебютировал семикратный чемпион Михаэль Шумахер можно за 1,25 млн фунтов стерлингов (12,8 млн рублей).
Шумахер впервые сел за руль болида Ф1 на Гран При Бельгии-1991. Он заменил в составе Jordan попавшего в тюрьму Бертрана Гашо и стал напарником опытного Андреа де Чезариса.
Тогда у Jordan было подготовлено три шасси. На первой тренировке Шумахеру досталось шасси №5, а де Чезарис сел за руль привычной машины №6. Михаэль сразу оказался быстрее напарника. Де Чезарис счел, что дело в шасси, и пересел в запасную машину №4, а Шумахер взял болид напарника и на нем поставил восьмое время сессии, оставив партнера позади.
Именно этот болид №6 и выставлен на продажу. Кстати, в квалификации Бельгии-1991 его вернул себе де Чезарис, но все равно вновь уступил Шумахеру.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Михаэль Шумахер
|Автор
|Иван Матушкин