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Формула 1 Новости

Первую машину Шумахера в Ф1 выставили на продажу

Автор:
, редактор

Всего за 13 миллионов рублей вы можете приобрести болид Михаэля

Первую машину Шумахера в Ф1 выставили на продажу

Болид Формулы 1 Jordan 191 выставлен на продажу. Приобрести машину, на которой в Ф1 дебютировал семикратный чемпион Михаэль Шумахер можно за 1,25 млн фунтов стерлингов (12,8 млн рублей).

Шумахер впервые сел за руль болида Ф1 на Гран При Бельгии-1991. Он заменил в составе Jordan попавшего в тюрьму Бертрана Гашо и стал напарником опытного Андреа де Чезариса. 

Тогда у Jordan было подготовлено три шасси. На первой тренировке Шумахеру досталось шасси №5, а де Чезарис сел за руль привычной машины №6. Михаэль сразу оказался быстрее напарника. Де Чезарис счел, что дело в шасси, и пересел в запасную машину №4, а Шумахер взял болид напарника и на нем поставил восьмое время сессии, оставив партнера позади.

Именно этот болид №6 и выставлен на продажу. Кстати, в квалификации Бельгии-1991 его вернул себе де Чезарис, но все равно вновь уступил Шумахеру.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер
Автор Иван Матушкин

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