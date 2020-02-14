Первую машину AlphaTauri показали миру. Квят теперь весь в белом
Вслед за торжественной презентацией, которая прошла в Зальцбурге, уже в субботу последует первая обкатка нового автомобиля.
В австрийском Зальцбурге состоялась премьера болида AlphaTauri AT01. Это новое имя команды, раньше называвшейся Toro Rosso.
Вместе с именем коллектив поменял и фирменный стиль: в новой расцветке доминируют черный (или темно-синий на грани с черным) и белый цвета. Гонщики AlphaTauri – Даниил Квят и Пьер Гасли – вышли на сцену в белых комбинезонах.
Напомним, что свое новое имя команда получила в честь бренда одежды, принадлежащего концерну Red Bull. В связи с этим на торжественном мероприятии особое внимание было уделено моде: перед тем, как представить миру гоночный болид, публике продемонстрировали новую коллекцию одежды AlphaTauri.
Фото: AlphaTauri
При этом покрывала были сдернуты одновременно с двух машин – собственно АТ01 и одного из автомобилей Toro Rosso, который был перекрашен в новые цвета и закреплен вертикально на стене одного из знаменитых миланских универмагов. Эта акция должна была подчеркнуть связь мира спорта и мира моды в рамках проекта AlphaTauri.
Обкатка нового болида состоится уже завтра на трассе в итальянском Мизано. Предполагается, что за руль АТ01 поочередно сядут оба пилота.
AlphaTauri AT01
Фотограф: AlphaTauri
AlphaTauri AT01
Фотограф: AlphaTauri
AlphaTauri AT01
Фотограф: AlphaTauri
AlphaTauri AT01
Фотограф: AlphaTauri
AlphaTauri AT01
Фотограф: AlphaTauri
AlphaTauri AT01
Фотограф: AlphaTauri
AlphaTauri AT01
Фотограф: AlphaTauri
AlphaTauri AT01
Фотограф: AlphaTauri
AlphaTauri AT01
Фотограф: AlphaTauri
AlphaTauri AT01
Фотограф: AlphaTauri
AlphaTauri AT01
Фотограф: AlphaTauri
AlphaTauri AT01
Фотограф: AlphaTauri
AlphaTauri AT01
Фотограф: AlphaTauri
AlphaTauri AT01
Фотограф: AlphaTauri
AlphaTauri AT01
Фотограф: AlphaTauri
AlphaTauri AT01
Фотограф: AlphaTauri
AlphaTauri AT01
Фотограф: AlphaTauri
AlphaTauri AT01
Фотограф: AlphaTauri
AlphaTauri AT01
Фотограф: AlphaTauri
AlphaTauri AT01
Фотограф: AlphaTauri
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов
Первую машину AlphaTauri показали миру. Квят теперь весь в белом
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