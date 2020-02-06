Первую Ferrari Шумахера продадут на аукционе
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С молотка уйдет болид, на котором ездили Михаэль и Жан Алези.
Первый болид Ferrari, за руль которого сел семикратный чемпион Формулы 1 Михаэль Шумахер, будет продан на аукционе. Ferrari 412 Т2 1995 года выставили на продажу в аукционном доме Girardo & Co.
Шумахер впервые сел за руль этой машины в конце 1995-го, когда завершил свой сезон в Benetton. Семикратный чемпион провел на болиде две тестовых сессии на базе Скудерии во Фьорано и в Эшториле. Вместе с машиной продадут список времен Шумахера на круге во время этих тестов.
В ходе сезона-1995 этим же болидом пользовался Жан Алези. Стартовая цена за машину пока не установлена.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Михаэль Шумахер В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Первую Ferrari Шумахера продадут на аукционе
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