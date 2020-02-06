Первую Ferrari Шумахера продадут на аукционе

Первый болид Ferrari, за руль которого сел семикратный чемпион Формулы 1 Михаэль Шумахер, будет продан на аукционе. Ferrari 412 Т2 1995 года выставили на продажу в аукционном доме Girardo & Co.

Шумахер впервые сел за руль этой машины в конце 1995-го, когда завершил свой сезон в Benetton. Семикратный чемпион провел на болиде две тестовых сессии на базе Скудерии во Фьорано и в Эшториле. Вместе с машиной продадут список времен Шумахера на круге во время этих тестов.

В ходе сезона-1995 этим же болидом пользовался Жан Алези. Стартовая цена за машину пока не установлена.