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Первое фото: раскраска AlphaTauri в 2023 году

В коротком видеоролике команда раскрыла свои новые цвета – среди них есть красный

Первое фото: раскраска AlphaTauri в 2023 году
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В преддверии церемонии в Нью-Йорке AlphaTauri выпустила короткое видео, на котором показала раскраску машины 2023 года. Само шасси в видео старое, но ливрея уже новая – в ней обращают на себя внимание красные вставки, которые стали следствием начала работы с польским спонсором Orlen.

На фоне машины позировали гонщики Ник де Врис и Юки Цунода. 

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Прямой эфир: презентация ливреи AlphaTauri в Нью-Йорке

Обещали ливрею, а показали машину. AlphaTauri устроила двойную презентацию
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Обещали ливрею, а показали машину. AlphaTauri устроила двойную презентацию

Обещали ливрею, а показали машину. AlphaTauri устроила двойную презентацию

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