Первые фото: как Mercedes переделала машину к Гран При Монако

Еще зимой в Mercedes пришли к выводу, что концепция шасси, выбранная к сезону-2022, оказалась неэффективной. Даже после того, как конструкторам удалось избавить машину от болтанки, она не поехала достаточно быстро.

Результаты нового чемпионата мира подтвердили правоту этих выводом: в пяти первых Гран При пилоты Mercedes добыли всего один призовой кубок. Еще в марте команда сообщили, что готовит серьезные переделки W14 – они должны были появиться в Имоле, но из-за отмены этапа дебют пришлось перенести на Монако.

Машину целиком мы, скорее всего, сможем увидеть только в пятницу, однако за день до этого появились первые кадры ее отдельных элементов. Они позволяют судить о том, какие именно решения использовали в Брэкли.

Технические детали Mercedes W14 1 / 7 Фотограф: Джорджо Пиола Технические детали Mercedes W14 2 / 7 Фотограф: Джорджо Пиола Технические детали Mercedes W14 3 / 7 Фотограф: Джорджо Пиола Технические детали Mercedes W14 4 / 7 Фотограф: Джорджо Пиола Технические детали Mercedes W14 5 / 7 Фотограф: Джорджо Пиола Технические детали Mercedes W14 6 / 7 Фотограф: Джорджо Пиола Технические детали Mercedes W14 7 / 7 Фотограф: Джорджо Пиола

На наших фото видно, что новые понтоны имеют весьма значительный размер и больше всего похожи на те, что используют Aston Martin и Alpine. В них явно виден общий подход Red Bull с плавным понижением к днищу, но при этом верхняя плоскость имеет небольшое углубление с внутренней стороны.

Одновременно с понтонами команда модернизировала днище и переднюю подвеску, которую также можно изучить на представленных кадрах.

Ранее глава команды Тото Вольф говорил, что пакет обновлений не позволит догнать лидеров нынешнего пелотона из Red Bull, однако сделает W14 более стабильной на трассе и гибкой в плане работы с настройками.

Прежде гонщики жаловались, что машина не позволяет им испытывать уверенность за рулем, прежде всего на торможениях. Потому улучшение баланса позволит лучше раскрыть возможности шасси и использовать его потенциал.

Тренировки Гран При Монако стартуют в пятницу в 14:30 Мск.