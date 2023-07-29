Первая тройка в квалификации спринта уложилась в 0,025. Поул все равно у Макса

Как и днем ранее, субботнюю квалификацию Гран При Бельгии удалось начать с опозданием из-за слишком большого количества воды на трассе. При этом пилоты все равно выехали на трассу на промежуточной резине, пропустив дождевую – а по ходу второго сегмента вновь перешли на слики.

Правда, на этот раз не удалось избежать красных флагов, а вот результат оказался неизменным – Макс Ферстаппен вновь не позволил усомниться в своем превосходстве над соперниками.

В финале, который гонщики проводили на сликах, 8-минутный формат не оставил времени на две полноценные попытки. После быстрого круга гонщики проезжали медленный, заряжая батареи – а следом еще один быстрый на тех же шинах.

Первый круг лучше всех проехал Льюис Хэмилтон – 1:51.198. Макс отстал на 0,088 секунды. Ландо Норрис с Шарлем Леклером дополнили квартет лидеров.

Второй круг раньше всех завершил Серхио Перес, вышедший в лидеры – 1:50.303. Мексиканцу пришлось буквально продираться через трафик на третьем секторе.

Оскар Пиастри, McLaren MCL60 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Но в итоге условия в последние минуты улучшились настолько, этого времени и близко не хватило для хорошей стартовой позиции. Макс проехал за 1:49.056 и забрал поул, даже не поставив рекордное время ни на одном из секторов.

Но самое удивительное: Оскар Пиастри отстал от него всего на 0,011 секунды, показав лучшее достижение в своей недолгой пока карьере, а Карлос Сайнс уступил времени поула 0,025.

Шарль Леклер (+0,195), Ландо Норрис (+0,333) и Пьер Гасли (+0,644) дополнили шестерку сильнейших.

Хэмилтон и Перес в итоге остались лишь седьмым и восьмым. Льюису помешал на быстрой попытке собственный напарник Джордж Расселл, а Серхио, даже улучшив время на втором подряд быстром круге, все равно остался в секунде от Макса.

Замкнули десятку Эстебан Окон и Расселла на машине с «амбарными воротами» вместо заднего крыла, который вообще не проехал ни одного быстрого круга.

Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Ни себе, ни соперникам…

«Слишком рано, слишком рано», – эти слова Лэнса Стролла, сказанные по радио, стали пророческими. Канадец первым выехал на сликах в конце второго сегмента, но состав Medium не смог обеспечить нужного сцепления. Зеленую машину снесло с асфальта в восьмом повороте и бросило в барьер.

Для Aston Martin удар стал двойным – из-за красных флагов Фернандо Алонсо не успел завершить свой зачетный круг и впервые в нынешнем сезоне не прошел в финал квалификации.

Не повезло и двум пилотам Williams, они тоже не показали зачетного времени. При этом Логан Сарджент, который ранее закрутился на трассе в повороте Поля Фрера, все равно добился лучшего в карьере 13-го результата.

Последним из тех, кому не удалось пройтись дальше, оказался Даниэль Риккардо. Джордж Расселл стал десятым и последним из тех, кто продолжил борьбу.

Кевин Макнуссен, Haas F1 Team, Нико Хюлькенберг, Haas F1 Team Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Сами себя перехитрили

По ходу первого сегмента в команде Haas решили выпустить своих пилотов лишь на одну быструю попытку под клетчатым флагом. Но план провалился. Кевин Магнуссен показал только 18-ю скорость, а Нико Хюлькенберг из-за заминки на пит-лейне и вовсе не успел начать зачетный круг и остался без времени. Немец остался самым последним второй день подряд, в пятницу ему помешали неполадки в гидравлической системе.

На этой же стадии из борьбы выбыли оба пилота Alfa Romeo и Юки Цунода, тогда как Джорджу Расселлу и в этот раз повезло продолжить борьбу с 15-м результатом, всего в одной десятой от зоны вылета.

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По ходу сессии FIA объявила, что из-за задержки сессии спринтерская гонка тоже начнется позже, в 18:05 Мск.

Результаты квалификации спринта Гран При Бельгии

Поз. Гонщик Команда / мотор Время Отст. 1 Макс Ферстаппен Red Bull/Honda RBPT 1'49.056 - 2 Оскар Пиастри McLaren/Mercedes 1'49.067 0.011 3 Карлос Сайнс Ferrari 1'49.081 0.025 4 Шарль Леклер Ferrari 1'49.251 0.195 5 Ландо Норрис McLaren/Mercedes 1'49.389 0.333 6 Пьер Гасли Alpine/Renault 1'49.700 0.644 7 Льюис Хэмилтон Mercedes 1'49.900 0.844 8 Серхио Перес Red Bull/Honda RBPT 1'49.961 0.905 9 Эстебан Окон Alpine/Renault 1'50.494 1.438 10 Джордж Расселл Mercedes 1'55.742 6.686 11 Даниэль Риккардо AlphaTauri/Honda RBPT 1'57.687 8.631 12 Алекс Элбон Williams/Mercedes - - 13 Логан Сарджент Williams/Mercedes - - 14 Лэнс Стролл Aston Martin/Mercedes - - 15 Фернандо Алонсо Aston Martin/Mercedes - - 16 Юки Цунода AlphaTauri/Honda RBPT 2'00.568 11.512 17 Валттери Боттас Alfa Romeo/Ferrari 2'00.951 11.895 18 Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 2'01.079 12.023 19 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo/Ferrari 2'01.430 12.374 20 Нико Хюлькенберг Haas/Ferrari - -