Первая тройка в квалификации спринта уложилась в 0,025. Поул все равно у Макса
Лидер сезона опередил соперников на подсыхающей трассе в Спа с ничтожно малым преимуществом в секунд, тройку дополнили Оскар Пиастри с Карлосом Сайнсом
Как и днем ранее, субботнюю квалификацию Гран При Бельгии удалось начать с опозданием из-за слишком большого количества воды на трассе. При этом пилоты все равно выехали на трассу на промежуточной резине, пропустив дождевую – а по ходу второго сегмента вновь перешли на слики.
Правда, на этот раз не удалось избежать красных флагов, а вот результат оказался неизменным – Макс Ферстаппен вновь не позволил усомниться в своем превосходстве над соперниками.
В финале, который гонщики проводили на сликах, 8-минутный формат не оставил времени на две полноценные попытки. После быстрого круга гонщики проезжали медленный, заряжая батареи – а следом еще один быстрый на тех же шинах.
Первый круг лучше всех проехал Льюис Хэмилтон – 1:51.198. Макс отстал на 0,088 секунды. Ландо Норрис с Шарлем Леклером дополнили квартет лидеров.
Второй круг раньше всех завершил Серхио Перес, вышедший в лидеры – 1:50.303. Мексиканцу пришлось буквально продираться через трафик на третьем секторе.
Оскар Пиастри, McLaren MCL60
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Но в итоге условия в последние минуты улучшились настолько, этого времени и близко не хватило для хорошей стартовой позиции. Макс проехал за 1:49.056 и забрал поул, даже не поставив рекордное время ни на одном из секторов.
Но самое удивительное: Оскар Пиастри отстал от него всего на 0,011 секунды, показав лучшее достижение в своей недолгой пока карьере, а Карлос Сайнс уступил времени поула 0,025.
Шарль Леклер (+0,195), Ландо Норрис (+0,333) и Пьер Гасли (+0,644) дополнили шестерку сильнейших.
Хэмилтон и Перес в итоге остались лишь седьмым и восьмым. Льюису помешал на быстрой попытке собственный напарник Джордж Расселл, а Серхио, даже улучшив время на втором подряд быстром круге, все равно остался в секунде от Макса.
Замкнули десятку Эстебан Окон и Расселла на машине с «амбарными воротами» вместо заднего крыла, который вообще не проехал ни одного быстрого круга.
Авария Лэнса Стролла, Aston Martin AMR23, в квалификации спринта
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Ни себе, ни соперникам…
«Слишком рано, слишком рано», – эти слова Лэнса Стролла, сказанные по радио, стали пророческими. Канадец первым выехал на сликах в конце второго сегмента, но состав Medium не смог обеспечить нужного сцепления. Зеленую машину снесло с асфальта в восьмом повороте и бросило в барьер.
Для Aston Martin удар стал двойным – из-за красных флагов Фернандо Алонсо не успел завершить свой зачетный круг и впервые в нынешнем сезоне не прошел в финал квалификации.
Не повезло и двум пилотам Williams, они тоже не показали зачетного времени. При этом Логан Сарджент, который ранее закрутился на трассе в повороте Поля Фрера, все равно добился лучшего в карьере 13-го результата.
Последним из тех, кому не удалось пройтись дальше, оказался Даниэль Риккардо. Джордж Расселл стал десятым и последним из тех, кто продолжил борьбу.
Кевин Макнуссен, Haas F1 Team, Нико Хюлькенберг, Haas F1 Team
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Сами себя перехитрили
По ходу первого сегмента в команде Haas решили выпустить своих пилотов лишь на одну быструю попытку под клетчатым флагом. Но план провалился. Кевин Магнуссен показал только 18-ю скорость, а Нико Хюлькенберг из-за заминки на пит-лейне и вовсе не успел начать зачетный круг и остался без времени. Немец остался самым последним второй день подряд, в пятницу ему помешали неполадки в гидравлической системе.
На этой же стадии из борьбы выбыли оба пилота Alfa Romeo и Юки Цунода, тогда как Джорджу Расселлу и в этот раз повезло продолжить борьбу с 15-м результатом, всего в одной десятой от зоны вылета.
По ходу сессии FIA объявила, что из-за задержки сессии спринтерская гонка тоже начнется позже, в 18:05 Мск.
Результаты квалификации спринта Гран При Бельгии
|Поз.
|Гонщик
|Команда / мотор
|Время
|Отст.
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull/Honda RBPT
|1'49.056
|-
|2
|Оскар Пиастри
|McLaren/Mercedes
|1'49.067
|0.011
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1'49.081
|0.025
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1'49.251
|0.195
|5
|Ландо Норрис
|McLaren/Mercedes
|1'49.389
|0.333
|6
|Пьер Гасли
|Alpine/Renault
|1'49.700
|0.644
|7
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1'49.900
|0.844
|8
|Серхио Перес
|Red Bull/Honda RBPT
|1'49.961
|0.905
|9
|Эстебан Окон
|Alpine/Renault
|1'50.494
|1.438
|10
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1'55.742
|6.686
|11
|Даниэль Риккардо
|AlphaTauri/Honda RBPT
|1'57.687
|8.631
|12
|Алекс Элбон
|Williams/Mercedes
|-
|-
|13
|Логан Сарджент
|Williams/Mercedes
|-
|-
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin/Mercedes
|-
|-
|15
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin/Mercedes
|-
|-
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri/Honda RBPT
|2'00.568
|11.512
|17
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo/Ferrari
|2'00.951
|11.895
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas/Ferrari
|2'01.079
|12.023
|19
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo/Ferrari
|2'01.430
|12.374
|20
|Нико Хюлькенберг
|Haas/Ferrari
|-
|-
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