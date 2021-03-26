Ферстаппен быстрее всех на первой тренировке сезона Формулы 1. Мазепин – последний
В борьбе за лучшее время круга также поучаствовали Mercedes и McLaren – но Макс опередил лучшего из соперников на три десятых
Макс Ферстаппен показал лучшее время на первой пятничной тренировке Гран При Бахрейна – гонки, которая в эти выходные открывает новый сезон Формулы 1. Голландский пилот команды Red Bull на треть секунды опередил Валттери Боттаса, представляющего чемпионский коллектив Mercedes.
Лучшее время сессии – 1:31.394 – было показано за четыре минуты до конца тренировки; до этого на первой строчке успели побывать оба пилота Mercedes и Ландо Норрис из McLaren. Результат Ферстаппена в итоге оказался более чем на две секунды медленнее лучшего времени первой тренировки прошлогоднего Гран При Бахрейна (состоявшегося, напомним, осенью). И примерно на две с половиной секунды медленнее лучшего времени недавних предсезонных тестов (также принадлежащего Ферстаппену).
Тренировка (в соответствии с измененными правилами, она длилась час – а не полтора, как раньше) проходила при гораздо более теплой погоде, чем предсезонные тесты: если две недели назад воздух редко прогревался даже до 25 градусов, теперь по ходу сессии температура превысила 35. Примерно на 10 градусов выше, чем во время тестов, была и температура асфальта.
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В отличие от традиционного развития событий на тренировках оба пилота Mercedes достаточно быстро выехали на трассу и проехали свои первые быстрые круги – в то время как большинство пилотов, выступающих на машинах с моторами Ferrari, оказались «ленивыми». У пилотов самой Скудерии первые времена на табло появились через 19 минут после начала тренировки, у пилотов Haas – через 22 минуты.
Самыми популярными шинами по ходу тренировки были самые мягкие (состав С4) – в частности, гонщики Mercedes и Red Bull использовали только эти покрышки. Команды очевидно берегли шины средней жесткости (состав С3), которые им обязательно понадобятся гонки. Не исключено, что именно в силу важности этих покрышек для воскресного заезда оба пилота-новичка команды Haas – Мик Шумахер и Никита Мазепин – провели на С3 почти всю тренировку, проехав серии длиной 9 и 8 кругов соответственно.
В конце сессии и немец, и россиянин выехали на трассу и на мягких покрышках – но это не помогло гонщикам Haas уйти с двух последних строчек таблицы. Россиянин в итоге оказался на последней строчке, уступив напарнику около полусекунды, а Ферстаппену – три с половиной секунды.
Несколько пилотов по ходу сессии пожаловались командам на поведение своих автомобилей. В частности, Николя Латифи сообщил, что в момент завершения торможения его машина как будто сама начинает разгоняться вместо движения накатом. По словам канадца, ощущения были похожими на те, что возникают при «зависании» дроссельной заслонки – комментаторы же предположили, что этот эффект может быть связан с некорректной работой системы рекуперации энергии. Эстебан Окон в начале сессии жаловался на серьезные вибрации. Пьера Гасли беспокоила некорректная работа DRS – причем, француз упомянул, что такая проблема уже недавно имела место на предсезонных тестах.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|12
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|17
|0.298
|0.298
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|20
|0.503
|0.205
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|15
|0.527
|0.024
|5
|Шарль Леклер
|Ferrari
|14
|0.599
|0.072
|6
|Серхио Перес
|Red Bull
|15
|0.677
|0.078
|7
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|23
|0.801
|0.124
|8
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|15
|0.972
|0.171
|9
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|20
|1.040
|0.068
|10
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|16
|1.392
|0.352
|11
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|18
|1.740
|0.348
|12
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|21
|1.763
|0.023
|13
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|20
|1.839
|0.076
|14
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|21
|1.935
|0.096
|15
|Эстебан Окон
|Alpine
|20
|2.134
|0.199
|16
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|18
|2.478
|0.344
|17
|Джордж Расселл
|Williams
|22
|2.733
|0.255
|18
|Николя Латифи
|Williams
|22
|2.946
|0.213
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|16
|3.107
|0.161
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|16
|3.581
|0.474
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Сессия
|Первая тренировка
|Автор
|Кирилл Качнов