Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Williams оставила Тиктума в программе развития Следующая / Окон назвал мотор Renault 2021 года лучшим из всех, с какими он ездил
Формула 1 / Гран При Бахрейна / Отчет о тренировке

Ферстаппен быстрее всех на первой тренировке сезона Формулы 1. Мазепин – последний

Автор:
, Главный редактор

В борьбе за лучшее время круга также поучаствовали Mercedes и McLaren – но Макс опередил лучшего из соперников на три десятых

Ферстаппен быстрее всех на первой тренировке сезона Формулы 1. Мазепин – последний

Макс Ферстаппен показал лучшее время на первой пятничной тренировке Гран При Бахрейна – гонки, которая в эти выходные открывает новый сезон Формулы 1. Голландский пилот команды Red Bull на треть секунды опередил Валттери Боттаса, представляющего чемпионский коллектив Mercedes.

Лучшее время сессии – 1:31.394 – было показано за четыре минуты до конца тренировки; до этого на первой строчке успели побывать оба пилота Mercedes и Ландо Норрис из McLaren. Результат Ферстаппена в итоге оказался более чем на две секунды медленнее лучшего времени первой тренировки прошлогоднего Гран При Бахрейна (состоявшегося, напомним, осенью). И примерно на две с половиной секунды медленнее лучшего времени недавних предсезонных тестов (также принадлежащего Ферстаппену).

Тренировка (в соответствии с измененными правилами, она длилась час – а не полтора, как раньше) проходила при гораздо более теплой погоде, чем предсезонные тесты: если две недели назад воздух редко прогревался даже до 25 градусов, теперь по ходу сессии температура превысила 35. Примерно на 10 градусов выше, чем во время тестов, была и температура асфальта.

Читайте также:

В отличие от традиционного развития событий на тренировках оба пилота Mercedes достаточно быстро выехали на трассу и проехали свои первые быстрые круги – в то время как большинство пилотов, выступающих на машинах с моторами Ferrari, оказались «ленивыми». У пилотов самой Скудерии первые времена на табло появились через 19  минут после начала тренировки, у пилотов Haas – через 22 минуты.

Самыми популярными шинами по ходу тренировки были самые мягкие (состав С4) – в частности, гонщики Mercedes и Red Bull использовали только эти покрышки. Команды очевидно берегли шины средней жесткости (состав С3), которые им обязательно понадобятся гонки. Не исключено, что именно в силу важности этих покрышек для воскресного заезда оба пилота-новичка команды Haas – Мик Шумахер и Никита Мазепин – провели на С3 почти всю тренировку, проехав серии длиной 9 и 8 кругов соответственно.

В конце сессии и немец, и россиянин выехали на трассу и на мягких покрышках – но это не помогло гонщикам Haas уйти с двух последних строчек таблицы. Россиянин в итоге оказался на последней строчке, уступив напарнику около полусекунды, а Ферстаппену – три с половиной секунды.

Несколько пилотов по ходу сессии пожаловались командам на поведение своих автомобилей. В частности, Николя Латифи сообщил, что в момент завершения торможения его машина как будто сама начинает разгоняться вместо движения накатом. По словам канадца, ощущения были похожими на те, что возникают при «зависании» дроссельной заслонки – комментаторы же предположили, что этот эффект может быть связан с некорректной работой системы рекуперации энергии. Эстебан Окон в начале сессии жаловался на серьезные вибрации. Пьера Гасли беспокоила некорректная работа DRS – причем, француз упомянул, что такая проблема уже недавно имела место на предсезонных тестах. 

Читайте также:

Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 12    
2 Finland Валттери Боттас Mercedes 17 0.298 0.298
3 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 20 0.503 0.205
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 15 0.527 0.024
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari 14 0.599 0.072
6 Mexico Серхио Перес Red Bull 15 0.677 0.078
7 France Пьер Гасли AlphaTauri 23 0.801 0.124
8 Spain Карлос Сайнс Ferrari 15 0.972 0.171
9 Australia Даниэль Риккардо McLaren 20 1.040 0.068
10 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 16 1.392 0.352
11 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 18 1.740 0.348
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 21 1.763 0.023
13 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 20 1.839 0.076
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri 21 1.935 0.096
15 France Эстебан Окон Alpine 20 2.134 0.199
16 Spain Фернандо Алонсо Alpine 18 2.478 0.344
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams 22 2.733 0.255
18 Canada Николя Латифи Williams 22 2.946 0.213
19 Germany Мик Шумахер Haas 16 3.107 0.161
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 16 3.581 0.474
Полные результаты

 

 

Поделились
Комментарии
Williams оставила Тиктума в программе развития

Предыдущая новость

Williams оставила Тиктума в программе развития

Следующая новость

Окон назвал мотор Renault 2021 года лучшим из всех, с какими он ездил

Окон назвал мотор Renault 2021 года лучшим из всех, с какими он ездил
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Первая тренировка
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

33мин
3
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

33мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов More from
Кирилл Качнов
Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса
Формула E / Новость

Формула Е обнародовала окончательный календарь. В нем есть Лондон, Нью-Йорк и одна новая трасса

Расселл тоже подыскал косвенного виновника аварии в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Расселл тоже подыскал косвенного виновника аварии в Имоле

Первая гонка Грожана в IndyCar началась с завала. Но Ромен был ни при чем! Бирмингем
IndyCar / Новость

Первая гонка Грожана в IndyCar началась с завала. Но Ромен был ни при чем!

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Зак Браун отказался взять Хэмилтона в McLaren. И назвал состав Mercedes-2022
Формула 1 Формула 1 / Новость

Зак Браун отказался взять Хэмилтона в McLaren. И назвал состав Mercedes-2022

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.