Макс Ферстаппен показал лучшее время на первой пятничной тренировке Гран При Бахрейна – гонки, которая в эти выходные открывает новый сезон Формулы 1. Голландский пилот команды Red Bull на треть секунды опередил Валттери Боттаса, представляющего чемпионский коллектив Mercedes.

Лучшее время сессии – 1:31.394 – было показано за четыре минуты до конца тренировки; до этого на первой строчке успели побывать оба пилота Mercedes и Ландо Норрис из McLaren. Результат Ферстаппена в итоге оказался более чем на две секунды медленнее лучшего времени первой тренировки прошлогоднего Гран При Бахрейна (состоявшегося, напомним, осенью). И примерно на две с половиной секунды медленнее лучшего времени недавних предсезонных тестов (также принадлежащего Ферстаппену).

Тренировка (в соответствии с измененными правилами, она длилась час – а не полтора, как раньше) проходила при гораздо более теплой погоде, чем предсезонные тесты: если две недели назад воздух редко прогревался даже до 25 градусов, теперь по ходу сессии температура превысила 35. Примерно на 10 градусов выше, чем во время тестов, была и температура асфальта.

В отличие от традиционного развития событий на тренировках оба пилота Mercedes достаточно быстро выехали на трассу и проехали свои первые быстрые круги – в то время как большинство пилотов, выступающих на машинах с моторами Ferrari, оказались «ленивыми». У пилотов самой Скудерии первые времена на табло появились через 19 минут после начала тренировки, у пилотов Haas – через 22 минуты.

Самыми популярными шинами по ходу тренировки были самые мягкие (состав С4) – в частности, гонщики Mercedes и Red Bull использовали только эти покрышки. Команды очевидно берегли шины средней жесткости (состав С3), которые им обязательно понадобятся гонки. Не исключено, что именно в силу важности этих покрышек для воскресного заезда оба пилота-новичка команды Haas – Мик Шумахер и Никита Мазепин – провели на С3 почти всю тренировку, проехав серии длиной 9 и 8 кругов соответственно.

В конце сессии и немец, и россиянин выехали на трассу и на мягких покрышках – но это не помогло гонщикам Haas уйти с двух последних строчек таблицы. Россиянин в итоге оказался на последней строчке, уступив напарнику около полусекунды, а Ферстаппену – три с половиной секунды.

Несколько пилотов по ходу сессии пожаловались командам на поведение своих автомобилей. В частности, Николя Латифи сообщил, что в момент завершения торможения его машина как будто сама начинает разгоняться вместо движения накатом. По словам канадца, ощущения были похожими на те, что возникают при «зависании» дроссельной заслонки – комментаторы же предположили, что этот эффект может быть связан с некорректной работой системы рекуперации энергии. Эстебан Окон в начале сессии жаловался на серьезные вибрации. Пьера Гасли беспокоила некорректная работа DRS – причем, француз упомянул, что такая проблема уже недавно имела место на предсезонных тестах.