FP1 в Венгрии: лучшее время Ферстаппена и авария Цуноды

Макс Ферстаппен показал лучшее время по ходу первой тренировки Гран При Венгрии, который в эти выходные проходит под Будапештом. Лидер чемпионата мира на 0,061 и 0,167 секунды опередил своих главных соперников – Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона.

Лучшие результаты заезда были показаны на мягких шинах – большинство пилотов (11, в т.ч. представители Red Bull и Mercedes) предпочли по ходу тренировки использовать составы Hard и Soft. В ряде команд (в т.ч. в Ferrari и McLaren) гонщики поделили между собой более жесткие типы покрышек: один пилот работал на Medium, другой – на Hard. Williams тем временем стала единственным коллективом, чьи пилоты ни разу не использовали по ходу сессии мягкую резину.

Пилоты Haas по ходу тренировки опробовали составы Medium и Soft. Никита Мазепин при этом показал 19-е время, уступив около 3,5 секунд лучшему времени и больше чем полсекунды – своему напарнику Мику Шумахеру.

Одной из интриг пятницы является состояние силовой установки на автомобиле Макса Ферстаппена. Агрегаты могли получить серьезные (в том числе скрытые) повреждения в аварии на Гран При Великобритании – и хотя пока у голландца есть возможность поменять любой элемент силовой установки без получения штрафа, столь ранняя замена существенно повысила бы риски потери позиций на старте в оставшейся части сезона. Специалисты Honda на неделе заявляли, что смогут сделать окончательные выводы после обкатки пересобранной установки в пятничных тренировках. По ходу утренней сессии никаких заметных проблем с автомобилем лидера чемпионата мира не возникло, а количество пройденных голландцем в тренировке кругов несильно отличалось от среднего.

В первой половине сессии сразу несколько пилотов потеряли контроль над своими автомобилями, избежав при этом повреждений своих машин. А вот во второй половине заезда Юки Цунода, в очередной раз не удержавшийся в пределах трассы, вылетел в 4-м повороте – и болид AlphaTauri ударился в отбойник задней частью. Для эвакуации болида тренировка была остановлена красными флагами.

В третий раз по ходу этого сезона одним из участников первой тренировки уик-энда стал Роберт Кубица, заменивший Кими Райкконена в кокпите одного из болидов Alfa Romeo. Тем временем второй автомобиль швейцарской команды совершил под управлением Антонио Джовинацци всего 5 кругов – о причинах этого коллектив пока не сообщил.

В то время как на предыдущем Гран При в Сильверстоуне больше трети пилотов в разной степени изменили дизайн своих шлемов, в эти выходные игры с расцветкой были уже не столь популярны. Единственной «обновкой» по ходу пятничной тренировки стал доработанный шлем Себастьяна Феттеля.

Немец дополнил дизайн своего головного убора радугой в знак неодобрения принятого в Венгрии и подвергнутого критике закона о т.н. ЛГБТ-пропаганде (неделю назад правительство страны о проведении в течение последующих месяцев референдума по судьбе этого закона). Также на шлеме появилась надпись «Меняй мир шаг за шагом».