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Формула 1 / Гран При Венгрии Отчет о тренировке

FP1 в Венгрии: лучшее время Ферстаппена и авария Цуноды

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Никита Мазепин в очередной раз заметно уступил напарнику, а Себастьян Феттель выехал на трассу в шлеме, украшенном радугой

FP1 в Венгрии: лучшее время Ферстаппена и авария Цуноды

Макс Ферстаппен показал лучшее время по ходу первой тренировки Гран При Венгрии, который в эти выходные проходит под Будапештом. Лидер чемпионата мира на 0,061 и 0,167 секунды опередил своих главных соперников – Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона.

Лучшие результаты заезда были показаны на мягких шинах – большинство пилотов (11, в т.ч. представители Red Bull и Mercedes) предпочли по ходу тренировки использовать составы Hard и Soft. В ряде команд (в т.ч. в Ferrari и McLaren) гонщики поделили между собой более жесткие типы покрышек: один пилот работал на Medium, другой – на Hard. Williams тем временем стала единственным коллективом, чьи пилоты ни разу не использовали по ходу сессии мягкую резину.

Пилоты Haas по ходу тренировки опробовали составы Medium и Soft. Никита Мазепин при этом показал 19-е время, уступив около 3,5 секунд лучшему времени и больше чем полсекунды – своему напарнику Мику Шумахеру.

Одной из интриг пятницы является состояние силовой установки на автомобиле Макса Ферстаппена. Агрегаты могли получить серьезные (в том числе скрытые) повреждения в аварии на Гран При Великобритании – и хотя пока у голландца есть возможность поменять любой элемент силовой установки без получения штрафа, столь ранняя замена существенно повысила бы риски потери позиций на старте в оставшейся части сезона. Специалисты Honda на неделе заявляли, что смогут сделать окончательные выводы после обкатки пересобранной установки в пятничных тренировках. По ходу утренней сессии никаких заметных проблем с автомобилем лидера чемпионата мира не возникло, а количество пройденных голландцем в тренировке кругов несильно отличалось от среднего.

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В первой половине сессии сразу несколько пилотов потеряли контроль над своими автомобилями, избежав при этом повреждений своих машин. А вот во второй половине заезда Юки Цунода, в очередной раз не удержавшийся в пределах трассы, вылетел в 4-м повороте – и болид AlphaTauri ударился в отбойник задней частью. Для эвакуации болида тренировка была остановлена красными флагами.

 

В третий раз по ходу этого сезона одним из участников первой тренировки уик-энда стал Роберт Кубица, заменивший Кими Райкконена в кокпите одного из болидов Alfa Romeo. Тем временем второй автомобиль швейцарской команды совершил под управлением Антонио Джовинацци всего 5 кругов – о причинах этого коллектив пока не сообщил.

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В то время как на предыдущем Гран При в Сильверстоуне больше трети пилотов в разной степени изменили дизайн своих шлемов, в эти выходные игры с расцветкой были уже не столь популярны. Единственной «обновкой» по ходу пятничной тренировки стал доработанный шлем Себастьяна Феттеля.

 

 

Немец дополнил дизайн своего головного убора радугой в знак неодобрения принятого в Венгрии и подвергнутого критике закона о т.н. ЛГБТ-пропаганде (неделю назад правительство страны о проведении в течение последующих месяцев референдума по судьбе этого закона). Также на шлеме появилась надпись «Меняй мир шаг за шагом».

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв Отставание
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 21 1'17.555    
2 Finland Валттери Боттас Mercedes 26 1'17.616 0.061 0.061
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 25 1'17.722 0.167 0.106
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari 24 1'18.115 0.560 0.393
5 France Пьер Гасли AlphaTauri 27 1'18.181 0.626 0.066
6 Spain Фернандо Алонсо Alpine 26 1'18.385 0.830 0.204
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 23 1'18.391 0.836 0.006
8 Mexico Серхио Перес Red Bull 20 1'18.466 0.911 0.075
9 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 26 1'18.649 1.094 0.183
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 25 1'18.755 1.200 0.106
11 France Эстебан Окон Alpine 26 1'18.765 1.210 0.010
12 Japan Юки Цунода AlphaTauri 18 1'18.770 1.215 0.005
13 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 22 1'18.989 1.434 0.219
14 Australia Даниэль Риккардо McLaren 27 1'19.265 1.710 0.276
15 United Kingdom Джордж Расселл Williams 24 1'19.724 2.169 0.459
16 Canada Николя Латифи Williams 24 1'19.824 2.269 0.100
17 Germany Мик Шумахер Haas 26 1'20.383 2.828 0.559
18 Poland Роберт Кубица Alfa Romeo 23 1'20.639 3.084 0.256
19 Russian Federation Никита Мазепин Haas 23 1'20.992 3.437 0.353
20 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 5 1'21.889 4.334 0.897
Полные результаты

 

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