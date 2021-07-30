FP1 в Венгрии: лучшее время Ферстаппена и авария Цуноды
Никита Мазепин в очередной раз заметно уступил напарнику, а Себастьян Феттель выехал на трассу в шлеме, украшенном радугой
Макс Ферстаппен показал лучшее время по ходу первой тренировки Гран При Венгрии, который в эти выходные проходит под Будапештом. Лидер чемпионата мира на 0,061 и 0,167 секунды опередил своих главных соперников – Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона.
Лучшие результаты заезда были показаны на мягких шинах – большинство пилотов (11, в т.ч. представители Red Bull и Mercedes) предпочли по ходу тренировки использовать составы Hard и Soft. В ряде команд (в т.ч. в Ferrari и McLaren) гонщики поделили между собой более жесткие типы покрышек: один пилот работал на Medium, другой – на Hard. Williams тем временем стала единственным коллективом, чьи пилоты ни разу не использовали по ходу сессии мягкую резину.
Пилоты Haas по ходу тренировки опробовали составы Medium и Soft. Никита Мазепин при этом показал 19-е время, уступив около 3,5 секунд лучшему времени и больше чем полсекунды – своему напарнику Мику Шумахеру.
Одной из интриг пятницы является состояние силовой установки на автомобиле Макса Ферстаппена. Агрегаты могли получить серьезные (в том числе скрытые) повреждения в аварии на Гран При Великобритании – и хотя пока у голландца есть возможность поменять любой элемент силовой установки без получения штрафа, столь ранняя замена существенно повысила бы риски потери позиций на старте в оставшейся части сезона. Специалисты Honda на неделе заявляли, что смогут сделать окончательные выводы после обкатки пересобранной установки в пятничных тренировках. По ходу утренней сессии никаких заметных проблем с автомобилем лидера чемпионата мира не возникло, а количество пройденных голландцем в тренировке кругов несильно отличалось от среднего.
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В первой половине сессии сразу несколько пилотов потеряли контроль над своими автомобилями, избежав при этом повреждений своих машин. А вот во второй половине заезда Юки Цунода, в очередной раз не удержавшийся в пределах трассы, вылетел в 4-м повороте – и болид AlphaTauri ударился в отбойник задней частью. Для эвакуации болида тренировка была остановлена красными флагами.
В третий раз по ходу этого сезона одним из участников первой тренировки уик-энда стал Роберт Кубица, заменивший Кими Райкконена в кокпите одного из болидов Alfa Romeo. Тем временем второй автомобиль швейцарской команды совершил под управлением Антонио Джовинацци всего 5 кругов – о причинах этого коллектив пока не сообщил.
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В то время как на предыдущем Гран При в Сильверстоуне больше трети пилотов в разной степени изменили дизайн своих шлемов, в эти выходные игры с расцветкой были уже не столь популярны. Единственной «обновкой» по ходу пятничной тренировки стал доработанный шлем Себастьяна Феттеля.
Немец дополнил дизайн своего головного убора радугой в знак неодобрения принятого в Венгрии и подвергнутого критике закона о т.н. ЛГБТ-пропаганде (неделю назад правительство страны о проведении в течение последующих месяцев референдума по судьбе этого закона). Также на шлеме появилась надпись «Меняй мир шаг за шагом».
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|21
|1'17.555
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|26
|1'17.616
|0.061
|0.061
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|25
|1'17.722
|0.167
|0.106
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|24
|1'18.115
|0.560
|0.393
|5
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|27
|1'18.181
|0.626
|0.066
|6
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|26
|1'18.385
|0.830
|0.204
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|23
|1'18.391
|0.836
|0.006
|8
|Серхио Перес
|Red Bull
|20
|1'18.466
|0.911
|0.075
|9
|Ландо Норрис
|McLaren
|26
|1'18.649
|1.094
|0.183
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|25
|1'18.755
|1.200
|0.106
|11
|Эстебан Окон
|Alpine
|26
|1'18.765
|1.210
|0.010
|12
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|18
|1'18.770
|1.215
|0.005
|13
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|22
|1'18.989
|1.434
|0.219
|14
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|27
|1'19.265
|1.710
|0.276
|15
|Джордж Расселл
|Williams
|24
|1'19.724
|2.169
|0.459
|16
|Николя Латифи
|Williams
|24
|1'19.824
|2.269
|0.100
|17
|Мик Шумахер
|Haas
|26
|1'20.383
|2.828
|0.559
|18
|Роберт Кубица
|Alfa Romeo
|23
|1'20.639
|3.084
|0.256
|19
|Никита Мазепин
|Haas
|23
|1'20.992
|3.437
|0.353
|20
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|5
|1'21.889
|4.334
|0.897
|Полные результаты
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